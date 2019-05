Nie żyje córka muzyka Slipknot. Miała 22 lata





Współtwórca i perkusista amerykańskiej grupy Slipknot Michael Shawn Crahan, znany pod pseudonimem Clown, poinformował w mediach społecznościowych o śmierci swojej córki, Gabrielle. Dziewczyna miała 22 lata.

Informacja o śmierci córki Crahana opublikowana została na oficjalnych kontach zespołu na Facebooku, Instagramie i Twitterze.

"Ze złamanym sercem i najgłębszym bólem muszę poinformować was wszystkich, że moja najmłodsza córka, Gabrielle, zmarła 18 maja. Miała 22 lata" - pisze ojciec dziewczyny.

"Szczegóły pogrzebu są ustalane. Moja rodzina i ja, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Dziękuję wam" - dodaje.

Muzyk podpisał się pod postem pseudonimem artystycznym.

Informacja o śmierci córki Crahana poruszyła fanów zespołu. Pod postem na Facebooku pojawiło się ponad dwadzieścia tysięcy komentarzy.

"Moje najszczersze kondolencje dla WSZYSTKICH, którzy znali i kochali tę piękną młodą kobietę"; "Przesyłam wam mnóstwo miłości i wsparcia. Mam nadzieję, że wasza rodzina odnajdzie spokój w tak trudnym czasie"; "Jest mi bardzo przykro, że straciłeś swoja piękną córkę, Shawn. Niech wszystkie twoje cudowne wspomnienia o niej przyniosą ci uśmiech i pocieszenie" - czytamy w nich.

Do śmierci dziewczyny odniósł się również Corey Taylor, wokalista Slipknot.

"Moje serce jest złamane z powodu tragedii mego brata. Proszę, miejcie rodzinę Crahanów w swoich myślach" - pisze Taylor w notce na Twitterze.

"Będzie jej nam brakować" - dodaje.

My heart has broken for my brother. Please keep the Crahan family in your thoughts and love. She will be missed. — confirm: 0-0-0... DESTRUCT... 0 (@CoreyTaylorRock) 19 maja 2019

"Kocham Cię, Gabri"

Gabrielle była najmłodszą córką muzyka i jego żony Chantel. Małżeństwo Crahanów ma jeszcze jedną córkę i dwóch synów.

Jeden z nich, Simon, napisał w social mediach o bólu z powodu śmierci siostry.

"To jest najtrudniejszy dzień mojego życia. Jestem zdezorientowany, zły, smutny, naprawdę bardzo smutny. Gabri, tęsknie za Tobą jak nikt inny" - pisze chłopak.

"Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, łączyła nas dobra więź i teraz już Cię tu nie ma. Kocham Cię, Gabri” - dodaje.

Przyczyna śmierci nie jest znana.