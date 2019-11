Nicki Minaj rezygnuje z Instagrama. Przez nową politykę dotyczącą lajków





Piosenkarka Nicki Minaj rezygnuje z zamieszczania postów na Instagramie. Powodem są testy prowadzone przez platformę, polegające na ukrywaniu polubień. Konto Minaj na Instagramie obserwuje 107 milionów osób, co plasuje je na 15. miejscu najchętniej oglądanych profili w tym serwisie na świecie.

"Od przyszłego tygodnia nie będę wrzucać postów na Instagramie, z powodu rezygnacji platformy z pokazywania polubień" - napisała Nicki Minaj w sobotę na Twitterze.

"Czym mam się teraz zająć? Pomyślcie, jak mnóstwo czasu zyskam w moim nowym życiu" - dodała ironicznie artystka.

Ostatnie posty na Instagramie Minaj zamieściła w niedzielę 10 listopada. Jej konto w tym serwisie, z liczbą 107 milionów fanów, znajduje się na 15. miejscu najpopularniejszych profili na świecie.



I’m not posting on IG after this week cuz they removing the likes. Hmmmm what should I get into now? Think of all the time I’ll have with my new life — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 9 listopada 2019

Nie zobaczymy liczby "lajków"

Od kilku miesięcy Instagram testuje nowe rozwiązanie, które polega na ukrywaniu liczby polubień dla osób oglądających profil. Widoczne są one tylko dla posiadacza konta.

Eksperyment prowadzony jest w Irlandii, Japonii, Brazylii, Kanadzie, Australii i w Nowej Zelandii. 9 listopada do tego grona dołączyły Stany Zjednoczone.

- Podjęliśmy tę decyzję, która może być dla nas nieopłacalna, w trosce o samopoczucie i zdrowie użytkowników - przekazał szef Instagrama, Adam Mosseri na konferencji w San Francisco.

Cardi B i Kim Kardashian o zmianach na Instagramie

Nowym zmianom sprzeciwia się część znanych osób i influencerów, dla których liczba polubień ma duże znaczenie. Wpływa ona bowiem na popularność, a tym samym na zarobki.

Raperka Rico Nasty, stwierdziła na Twitterze, że nowe zmiany "zabiją" Instagrama.

Ukrywanie liczby polubień skrytykowała też Cardi B. Według piosenkarki gorszy wpływ na użytkowników mediów społecznościowych mają nienawistne komentarze, które będą się pojawiać bez względu na to, czy liczba "lajków" będzie widoczna.

Natomiast Kim Kardashian pochwaliła zmiany. Na konferencji zorganizowanej przez "New York Times" celebrytka stwierdziła, że nowe zasady - jeśli zostaną wprowadzone - mogą się okazać "zbawienne" dla osób, które zmagają się z problemami psychicznymi.



Damn they really gonna kill Instagram how they did MySpace .... what a time y’all see y’all on the new app — TACOBELLA (@Rico_nastyy) 10 listopada 2019

Wyświetl ten post na Instagramie. This is just my opinion....I mean what makes you feel more insecure getting no likes or people constantly giving opinions about you ,your life and topics?what you think IG should do ? Post udostępniony przez Iamcardib (@iamcardib) Lis 9, 2019 o 5:08 PST