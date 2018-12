Najlepszy reportaż i news TVN24. Nagrody imienia Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika przyznane

Video: tvn24

Siła faktów

12. 04 | Nie ma już mowy o zamachu, ale dalej są wybuchy (co najmniej dwa) - choć dalej też dowodów na to brak. Osiem lat po katastrofie smoleńskiej Antoni Macierewicz i jego eksperci publikują raport, który nazywają technicznym, o przyczynach rozbicia prezydenckiego samolotu. My w programie pokażemy, jak zdaniem ekspertów prokuratury doszło do tej tragedii. O wybuchach nie ma mowy. Co ciekawe, prokuratura Zbigniewa Ziobry nie ujawnia tej opinii biegłych, więc Piotr Świerczek nie ujawniając też materiałów ze śledztwa, a korzystając z własnej grafiki oraz znanych już zdjęć, pokaże minuta po minucie i centymetr po centymetrze, jak - według biegłych prokuratury - doszło do katastrofy.

