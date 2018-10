Więziony w Rosji Ołeh Sencow z nagrodą imienia Sacharowa





Więziony w Rosji ukraiński reżyser Ołeh Sencow otrzyma przyznawaną przez europarlament nagrodę imienia Sacharowa - w czwartek zdecydowała konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie wezwano do natychmiastowego uwolnienia reżysera z kolonii karnej.

Wyróżnienie przyznawane jest od końca lat 80. wybitnym działaczom walczącym o prawa człowieka na świecie. Decyzję w tej sprawie podjęła w czwartek konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego, w skład której wchodzi szef PE oraz liderzy grup politycznych.

"Nominowaliśmy Ołeha Sencowa za pokojowy protest przeciwko okupacji Krymu przez Rosjan oraz strajk głodowy na rzecz uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych uwięzionych przez Rosję" - podkreślił w oświadczeniu niemiecki europoseł Michael Gahler z Europejskiej Partii Ludowej, która nominowała Ukraińca.

Na krótkiej liście kandydatów do nagrody były jeszcze organizacje pozarządowe ratujące migrantów na Morzu Śródziemnym i więziony w Maroku działacz walczący z korupcją Nasser Zefzafi.

Szef frakcji liberalnej w PE Guy Verhofstadt zwrócił uwagę, że historia Sencowa jest też historią ponad 65 innych obywateli Ukrainy uwięzionych przez reżim prezydenta Rosji Władimira Putina z czysto politycznych powodów.

- Mam nadzieję, że ta nagroda pomoże Sencowowi i wszystkim Ukraińcom aresztowanym lub skazanym w Rosji z powodów politycznych, żeby znów byli wolni i mogli powrócić do ojczyzny - podkreślił polityk.

Sencow "symbolem walki"

Podczas oficjalnego ogłoszenia przyznania nagrody ukraińskiemu reżyserowi Parlament Europejski podkreślił, że domaga się jego natychmiastowego uwolnienia przez Rosję.

- Poprzez swoją odwagę i determinację (...) stał się symbolem walki, walki o uwolnienie więźniów politycznych we wszystkich miejscach na świecie, w tym w Rosji. Przez tę nagrodę chcemy wyrazić solidarność z nim oraz prowadzoną przez niego walką - mówił podczas sesji plenarnej w Strasburgu przewodniczący PE Antonio Tajani.

- Wnioskujemy o jego natychmiastowe uwolnienie - podkreślił szef PE. Zwrócił uwagę na szczególnie trudne warunki, w których przebywa reżyser, a także na jego sytuację zdrowotną. Tajani przypomniał, że przez kilka miesięcy prowadził on strajk głodowy. - To osoba symbol, jeśli chodzi o walkę o prawa człowieka w różnych miejscach na świecie - powiedział Tajani.

20 lat kolonii karnej

Ukrainiec został skazany przez rosyjski sąd w sierpniu 2015 roku na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie. Sencow zaprzecza tym oskarżeniom i twierdzi, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny.

42-letni reżyser, pochodzący z zaanektowanego przez Rosję Krymu, prowadził głodówkę w kolonii karnej na rosyjskiej Dalekiej Północy przez 145 dni. Domagał się w ten sposób zwolnienia przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach obywateli Ukrainy.

Sencow przerywa głodówkę.

Oficjalna ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się grudniu w Strasburgu. Ustanowiona przez Parlament Europejski w 1988 r. Nagroda im. Sacharowa przyznawana jest każdego roku wybitnym działaczom walczącym o prawa człowieka na całym świecie. W ubiegłym roku otrzymali ja przedstawiciele demokratycznej opozycji z Wenezueli.