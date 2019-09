"Nazywanie tego filmu politycznym jest dla mnie zabawne"

Sebastian Fabijański, Andrzej Chyra, Daniel Olbrychski, Jaśmina Polak, Wiktor Zborowski czy Marta Żmuda Trzebiatowska pojawili się w zwiastunie filmu "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego. Jest to realizacja ostatniego scenariusza zmarłego w 2016 roku legendarnego pisarza, reżysera i scenarzysty - Andrzeja Żuławskiego, ojca Xawerego.

Xawery Żuławski: ojciec szedł bardzo odważnie ku śmierci, po męsku Stałem i stoję w... czytaj dalej » Tytułowa "Mowa ptaków" odnosi się do języka, którym posługują się bohaterowie - głównie artyści - odcinający się od agresywnej, hałaśliwej większości zdominowanej przez chamstwo i głupotę. Xawery Żuławski, realizując tekst ojca, oddał hołd jego twórczości - z jednej strony odwołuje się do filmów Andrzeja Żuławskiego poprzez język, rekwizyty, kostiumy, postaci, tematy.

"Mowa ptaków" to przede wszystkim radykalny eksperyment artystyczny, w którym piętnowane są pogarda dla wiedzy i postawy faszystowskie.

Przy realizacji "Mowy ptaków" pracowali byli współpracownicy i przyjaciele wybitnego reżysera. Muzykę do filmu skomponował Andrzej Korzyński, wieloletni współpracownik Żuławskiego i Andrzeja Wajdy. Za zdjęcia odpowiada Andrzej Jaroszewicz, z którym Andrzej Żuławski pracował wcześniej między innymi przy "Na srebrnym globie" i "Szamance".

"Nazywanie go politycznym jest dla mnie zabawne"

- Film - po raz kolejny w mojej minitwórczości - ukazuje nasz kraj, społeczeństwo, może miasto w krzywym zwierciadle, uwypukla niektóre zjawiska, a o niektórych nie mówi, ale nazywanie go politycznym jest dla mnie zabawne. On w ogóle nie jest o polityce, choć polityka jako taka ma przecież wpływ na nas wszystkich. Nie jestem politykiem, ale żyję tutaj i polityka jest jakąś częścią dnia, świata, częścią naszych emocji. Tak samo w "Mowie ptaków" - mówił Xawery Żuławski w rozmowie z Tomaszem-Marcinem Wroną dla Magazynu TVN24.

- Przeczytałem w jednym z artykułów o premierze "antypisowskiego filmu". Tam nie pada ani razu słowo PiS. Jednak jeśli jest to w czyimś odczuciu antypisowski film, to rozumiem, że PiS równa się nacjonalizm, faszyzm, ONR i tak dalej. "Mowa ptaków" pokazuje to, co zaczyna się dziać wśród nas, na ulicy. Nic nie inscenizowaliśmy, robiąc godzinę "W". ONR w zeszłym roku przejęło marsz. Nie było tak? Byłem tam i widziałem tych ludzi, którzy wyglądają jak wyjęci z Niemiec z 1939 roku. Przepraszam, ale to nie ja stoję z tymi opaskami i flagami na baczność, nie deklaruję haseł, które ewidentnie są rasistowskie, ksenofobiczne i tak dalej. "Mowa ptaków" pokazuje co jakiś czas to, że u nas na ulicach i w naszej psychice coś takiego zaczyna się dziać. Jeżeli ktoś mówi, że to jest anty-PiS, to trzeba się głęboko zastanowić, czym jest PiS - powiedział reżyser.

W filmie występują: Sebastian Fabijański, Andrzej Chyra, Marta Żmuda Trzebiatowska, Borys Szyc, Wiktor Zborowski, Daniel Olbrychski, Jaśmina Polak i Eryk Kulm Jr.

Światowa premiera filmu odbyła się podczas festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a do kin trafi 27 września.

Źródło: FPFF w Gdyni Kadr z filmu Xawerego Żuławskiego "Mowa ptaków"