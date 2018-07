Na wybiegu z pięciomiesięczną córeczką. Modelka karmiła piersią podczas pokazu





Modelka Mara Martin wystąpiła na wybiegu karmiąc piersią swoją pięciomiesięczną córeczkę. Prezentowała kostium kąpielowy. "Cieszę się, że mogę tym przekazem dzielić się ze światem i innymi kobietami" - stwierdziła modelka. Jej postawa poruszyła internautów.

Podczas niedzielnego pokazu mody Miami Swim Week, który odbył się na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych, widzowie mogli podziwiać modelki prezentujące stroje kąpielowe. Jedną z nich była Mara Martin, pochodząca z Michigan młoda mama, która na wybiegu pojawiła się w towarzystwie swojej 5-miesięcznej córeczki. Modelka zaprezentowała się w złotym kostiumie, trzymając na rękach i karmiąc swoje dziecko.

Zdjęcie z tego wydarzenia szturmem wzięło media społecznościowe. Na Instagramie zostało polubione ponad 50 tys. razy.

"Nie ma już żadnych świętości"

Występ Mary Martin podzielił internautów. Pośród wielu entuzjastycznych reakcji chwalących odwagę kobiety, pojawiło się także wiele sugerujących modelce brak rozwagi i szukanie poklasku.

"To oznacza, że nie ma już żadnych świętości... Żadnych" - napisała jedna z internautek.

"Jeśli ja mogę karmić swoje dziecko, to wy też!"

Odnosząc się do komentarzy internautów, Mara Martin opublikowała wpis na Instagramie, w którym zwraca się do organizatorów pokazu i swoich fanów: "Co za noc! Słowa nie oddadzą tego, jak wspaniale czułam się na wybiegu. Cieszę się, że mogę dzielić się ze światem i innymi kobietami takim przekazem. Jeśli ja mogę karmić swoje dziecko, to wy też! Nie mogę uwierzyć, że moja historia trafia na pierwsze strony gazet - przecież to taka zwyczajna, codzienna rzecz!". Jej wpis został polubiony przez ponad 23 tys. użytkowników serwisu.

Naturalne piękno

Organizatorem pokazu była redakcja magazynu "Sports Illustrated". Aby wziąć w nim udział, Mara Martin musiała pokonać tysiące innych uczestniczek, które chciały zaprezentować się w strojach kąpielowych i wystąpić na scenie m.in. obok złotej medalistki paraolimpijskiej, zdobywczyni złotego medalu w snowboardzie, Brenny Huckaby.

