"Staję na nogi". Mick Jagger po operacji dziękuje fanom i personelowi szpitala

Wokalista zespołu The Rolling Stones, 75-letni Mick Jagger przechodzi rekonwalescencję po udanej operacji serca w Nowym Jorku. Na Twitterze podziękował fanom i personelowi szpitala. Jak informuje magazyn "Billboard", Jagger będzie mógł wrócić do domu w ciągu kilku dni.

Mick Jagger zamieścił w piątek na Twitterze informację o swym stanie zdrowia.

"Dziękuję wam wszystkim za wsparcie, czuję się już dużo lepiej teraz i staję na nogi" - zapewnił lider zespołu The Rolling Stones. Przekazał też "ogromne dzięki" dla całego personelu szpitala za "wykonanie wspaniałej pracy".



Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job. — Mick Jagger (@MickJagger) April 5, 2019

Media: Mick Jagger wkrótce zostanie wypisany ze szpitala

Jak podał wcześniej amerykański magazyn "Billboard", powołując się na anonimowe źródło, Mick Jagger czeka na decyzję lekarzy, którzy monitorują, czy po operacji wymiany jednej z zastawek serca nie występują komplikacje.

Mick Jagger "przejdzie operację serca" Wokalista zespołu... czytaj dalej » Jak informuje czasopismo, Jagger ma zostać wypisany ze szpitala w ciągu kilku dni. "Jagger musi odpoczywać przez cztery lub pięć dni, aby tętnica mogła się zagoić" - napisał "Billboard". Dodał, że prawdopodobnie minie kilkanaście tygodni, zanim gwiazdor będzie mógł myśleć o powrocie na scenę.

Odwołana trasa The Rolling Stones

O odwołaniu trasy z powodu choroby Micka Jaggera zespół The Rolling Stones poinformował pod koniec marca.

Trasa zaplanowana na 17 koncertów w USA i Kanadzie miała rozpocząć się w Miami na Florydzie 20 kwietnia. Koniec trasy zaplanowany był w kanadyjskim Oro-Medonte 29 czerwca.

Organizatorzy koncertu AEG Presents/Concerts West poinformowali, że bilety z odwołanych widowisk będą obowiązywały podczas przełożonych koncertów. Daty poszczególnych występów mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Amerykańskie tournee miało być kontynuacją rozpoczętej w 2017 roku trasy "No Filter". W lipcu ubiegłego roku legendarny zespół zagrał koncert na warszawskim PGE Narodowym.