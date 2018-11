O miejscu, w jakim się znaleźliśmy, o Polsce, która cieszy się stuleciem niepodległości, o naszej historii, perspektywach dla Polski i jej mieszkańcach. Rozmowa o Niepodległej z Michałem Urbaniakiem.

Michał Urbaniak należy do czołówki najważniejszych europejskich jazzmanów. Uznawany za współtwórcę fusion jazzu i urbjazzu. Jako pierwszy do muzyki fusion wprowadził elementy jazz rock, rapu i hip hopu. Napisał muzykę do 25 filmów. koncertował w najbardziej prestiżowych salach koncertowych salach świata. Grał z takimi legendami jazzu jak: Weather Report, Freddie Hubbard, Elvin Jones, Herbie Hancock, Chick Corea, Miles Davis, George Benson, Billy Cobham.

Źródło: Nasza Niepodległa