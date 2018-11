Brązy Rothschilda to rzeźby Michała Anioła. Dowodem włosy łonowe, stopy i "ośmiopaki"

Grupa ekspertów zgromadziła, jak zapewnia, "wyraźne dowody" na to, że badane przez nich Brązy Rothschilda - dwie rzeźby przestawiające muskularnych nagich mężczyzn jadących na stworzeniach podobnych do panter - są dziełami Michała Anioła. To jedyne zachowane brązy autorstwa tego artysty. - Są uosobieniem jego miłości do męskiego ciała - stwierdziła Victoria Avery z brytyjskiego Fitzwilliam Museum.