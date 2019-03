Michael Jackson pozostanie w galerii sław rocka





Foto: Shutterstock | Michael Jackson na swoim ranczo w Neverlandzie (wideo archiwalne)

Michael Jackson pozostanie wśród wprowadzonych do Galerii Sław Rock and Rolla. Także sieć muzeów figur woskowych Madame Tussaud zdecydowała, że wszystkie figury woskowe przygotowane w hołdzie Jacksonowi pozostaną na swoim miejscu.

Dom mody wycofuje ubrania inspirowane Michaelem Jacksonem Jeden z... czytaj dalej » Najnowsze oskarżenia o molestowanie seksualne dzieci przez Jacksona pojawiły się po filmie "Leaving Neverland", który swoją premierę miał w styczniu podczas festiwalu Sundance.

Obraz zawiera wyznania Jamesa Safechucka i Wade’a Robsona, którzy mówią, że zmarły w 2009 r. Jackson molestował ich jako dzieci.

Po emisji filmu "Leaving Neverland" niektóre stacje radiowe w Kanadzie i Nowej Zelandii zdecydowały się, że nie będą na swoich antenach puszczać piosenek Jacksona. Marka Louis Vuitton, która w styczniu zaprezentowała kolekcję męską, będącą hołdem dla "króla popu", 15 marca wycofała jej elementy jednoznacznie inspirowane muzykiem.

Część instytucji nie ugięła się pod naporem oskarżeń. Jak podaje portal TMZ, przedstawiciele prestiżowego Rock and Roll Hall of Fame postanowili, że "król popu" pozostanie wśród wprowadzonych do galerii sław. Jackson dostąpił tego zaszczytu za życia dwukrotnie: pierwszy raz wspólnie z zespołem The Jackson 5 w 1997 roku, następnie w 2001 roku jako solowy artysta.

"Gdy miałem 10 lat, wzięliśmy z Michaelem ślub w jego sypialni" "Dostałem... czytaj dalej » TMZ pisze, że Jackson "został doceniony za muzyczną doskonałość i talent, a także trwały wpływ na rock’n’rolla. Innymi słowy: MJ zmienił muzykę na zawsze".

Jackson pozostanie w muzeum figur woskowych

Również przedstawiciele muzeum Madame Tussaud zapowiedzieli, że wszystkie figury woskowe Michaela Jacksona pozostaną w ramach obecnych wystaw w Londynie, Nowym Jorku, Szanghaju i Sydney. "Figury prezentowane (w muzeach - red.) Madame Tussaud odzwierciedlają postaci, które miały wpływ na kulturę popularną, a które odwiedzający chcą zobaczyć" - powiedział przedstawiciel muzeum w rozmowie z magazynem NME.

"Michael Jackson był i jest obecnie prezentowany jako jedna z atrakcji Madame Tussaud w różnych zakątkach świata. Regularnie monitorujemy nasz wybór prezentowanych figur, który oparty jest na zewnętrznych zdarzeniach i ocenie odwiedzających. W najbliższej przyszłości (figury Jacksona - red.) pozostaną na swoich miejscach" - podkreślił.