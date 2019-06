"Muzyka jest najlepszym dyplomatą na świecie". Memphis in Poland Festival zawitał do Warszawy

Video: Fakty TVN

"Memphis in Poland" - polsko-amerykański festiwal w Sopocie....

Memphis w Tennessee - to tam swoje kariery zaczynali między innymi Elvis Presley i Aretha Franklin. Przez tydzień w Sopocie trwał "Memphis in Poland" - festiwal z koncertami i wystawami promującymi amerykańską kulturę rodem z tego miasta nad rzeką Missisipi. - To część naszej historii i to co nas, ludzi jednoczy - mówił Ambasador USA w Polsce, Paul W. Jones. - Polska ma niesamowitą historię walki o wolność - podkreślił Will Seabrook, wokalista zespołu "Rock for human rights".

