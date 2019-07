Meghan, Harry, Beyonce i Jay-Z na premierze "Króla Lwa"





Księżna i książę Sussex pojawili się na uroczystej londyńskiej premierze filmu "Król Lew". Książęca para spotkała się z najsłynniejszą parą amerykańskiego show-biznesu Beyonce i Jayem-Z.

Archie ochrzczony w Windsorze. Książę i księżna Sussex pokazali zdjęcia Archie Harrison... czytaj dalej » W niedzielę 14 lipca w Londynie odbyła się uroczysta premiera filmu "Król Lew".

Meghan Markle i książę Harry pojawili się i za kulisami pokazu rozmawiali m.in. z Beyonce i jej mężem.

Wokalistka w filmie użyczyła głosu lwicy Nali. Piosenkarka jest także autorką utworu "Spirit" powstałego na potrzeby filmu.

Piosenka znajdzie się na wyprodukowanej przez artystkę płycie "The Lion King: The Gift".

Meghan i Harry spotkali się też w niedzielny wieczór z producentem muzycznym filmu Pharrellem Williamsem oraz Eltonem Johnem.

Elton John i Tim Rice w 1994 roku napisali piosenkę do oryginalnego "Króla Lwa" - "Can You Feel the Love Tonight", za którą otrzymali Oscara.

Remake bajki Disneya, nakręcony 25 lat po pierwszej wersji, wchodzi teraz do kin na całym świecie. W Polsce będzie miał premierę 19 lipca.

Źródło: PAP/EPA/VICKIE FLORES Meghan Markle i książę Harry na premierze filmu "Król Lew"