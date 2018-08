"The Hollywood Reporter": Polańskiego u Tarantino zagra Zawierucha

Polski aktor Rafał Zawierucha dołączył do obsady filmu Quentina Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" - informuje "The Hollywood Reporter".

Akcja filmu rozgrywa się w 1969 r. w Hollywood. Jest to historia byłej gwiazdy westernów i seriali Ricka Daltona (w tej roli Leonardo DiCaprio) i jego znajomego kaskadera Cliffa Booth (Brad Pitt). Próbują oni odnaleźć się w Hollywood, które zmieniło się od czasu ich młodości. W filmie pojawią się również Roman Polański oraz jego żona Sharon Tate, którą zagra Margot Robbie. W produkcji wystąpią m.in. Lena Dunham, Maya Hawke, Damian Lewis i Luke Perry.

Rafał Zawierucha urodził się w 1986 roku. Ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wystąpił między innymi w obsadzie filmów "Bogowie" Łukasza Palkowskiego, "Powidoki" Andrzeja Wajdy czy "Jack Strong" Władysława Pasikowskiego.

Aktor zajmuje się także dubbingiem - swojego głosu użyczył między innymi w popularnej serii filmów Marvel.

Polska premiera filmu "Once Upon a Time in Hollywood" zapowiedziana jest na 9 sierpnia 2019 roku.

Źródło: Tomasz Adamowicz / Forum Media: Rafał Zawierucha obsadzony w filmie Tarantino