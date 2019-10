Ojciec Beyoncé usunie pierś z powodu raka. "Mężczyźni to ukrywają, bo im wstyd"

"Nawet jeśli ktoś zarabia bardzo dobrze, to nie stać go na...

13.08 | Nawet jeśli ktoś zarabia bardzo dobrze, to nie stać go na to. A co mają zrobić ludzie, którzy zarabiają dwa tysiące złotych na miesiąc? - pytała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Anna Puślecka. Dziennikarka zmaga się z nowotworem piersi. Napisała list otwarty do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym podkreśliła, że "jedyną nadzieją" jest lek, który nie jest w Polsce refundowany, a miesięczna kuracja kosztuje 12 tysięcy złotych.

