"Cisza, skupienie i absolutny smutek biją z każdego źdźbła trawy"

- Ta książka jest ochroną pamięci, ale myślę, że może dać impuls do czegoś, co buduje - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 fotograf Maksymilian Rigamonti. Jego fotoreportaż z Wołynia zatytułowany "Echo" wygrał prestiżowy konkurs Pictures of the Year International w kategorii najlepsza książka fotograficzna. - Historia tego terenu nie jest czarno-biała. Ona jest przeplatana najróżniejszymi wątkami społecznymi i historycznymi - tłumaczył. Jak dodał "to miejsce woła o upamiętnienie". - Cisza, skupienie i absolutny smutek bije z każdego źdźbła trawy, z miejsc, do których dotarłem. Historia była okrutna dla ludzi, którzy tam mieszkali - przypomniał.