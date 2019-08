"Widzowie nas polubili, to najlepiej oglądany polski film tego lata"





Plan to jednak mimo wszystko jest ciężka robota, ale było cudownie w Krakowie i w cudownym gronie seniorów, z którymi każde spotkanie jest fantastycznie - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Maciej Stuhr o kulisach pracy nad filmem "Na bank się uda". To najnowsza komedia kryminalna Szymona Jakubowskiego, w której w role główne wcielili się Marian Dziędziel, Lech Dyblik, Adam Ferency i Maciej Stuhr. - Film jest dość oryginalny o charakterze rozrywkowym, typowo letnim - dodał aktor.

"Wdzięk, urok i absurdalne poczucie humoru". Premiera "Planety Singli 3" Gwiazdorska... czytaj dalej » "Na bank się uda" to najnowsza komedia kryminalna Szymona Jakubowskiego. Film opowiada o trzech starszych panach, którzy dokonują napadu na bank. W maskach na twarzy, pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się do podziemnego sejfu. W role główne wcielili się m.in Marian Dziędziel, Lech Dyblik, Adam Ferency i Maciej Stuhr.

"To najlepiej oglądany polski film tego lata"

Stuhr we "Wstajesz i weekend" w TVN24 zdradził kulisy pracy nad filmem. - Plan to jednak mimo wszystko jest ciężka robota, ale było cudownie w Krakowie moim rodzinnym i w cudownym gronie seniorów, z którymi każde spotkanie jest fantastycznie - mówił.

Jak dodał, film jest "dość oryginalny o charakterze rozrywkowym, typowo letnim". - Może to nie jest komedia, ale komedia sensacyjna, bardzo ciekawie wątki się tam zaplatają. Widzowie nas polubili, to najlepiej oglądany polski film tego lata - zaznaczył.