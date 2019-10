Nominacje dla Dąbrowskiej, Żeromskiego. Najciekawsze fakty z historii literackiego Nobla

Video: Fakty TVN

Mamy nową noblistkę. Olga Tokarczuk wyróżniona przez...

To powód do radości, do dumy i dodatkowy powód, by sięgać po jej książki. Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok. Olga Tokarczuk tworzy wielkie powieści historyczne i niesamowite opowiadania. Potrafi oderwać się od ziemi, a czasami głęboko przeorać ją pługiem. Jak podała Akademia Szwedzka, Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

»