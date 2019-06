Polska ofensywa na OFF Festival. Od gitarowej sensacji ostatnich lat, przez oberki, po nadzieję rapu





Poniedziałkowy wieczór przyniósł ostatnie już ogłoszenie artystów, którzy pojawią się w sierpniu na OFF Festival w Katowicach.

W poniedziałek wieczorem Artur Rojek, szef festiwalu, który będzie odbywał się od 2 do 4 sierpnia w katowickiej Dolinie Trzech Stawów, poinformował o kolejnych artystach, którzy dołączą do line-upu jego imprezy. To polscy wykonawcy - przedstawiciele najróżniejszych gatunków.

Trupa Trupa

Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk, Wojtek Juchniewicz i Rafał Wojczal, czyli Trupa Trupa. Gitarowe brzmienia, którymi zachwyca się świat. Ich koncerty, na takich festiwalach jak SXSW, Primavera Sound, Iceland Airwaves, Colours of Ostrava, Waves Vienna, Eurosonic i Liverpool Sound City, poruszają i tłumy, i krytyków. Dla tych, którzy nie widzieli jeszcze na żywo jedno z najważniejszych polskich zespołów, pozycja obowiązkowa na tegorocznym OFF-ie.

Trupa Trupa

Jan-rapowanie

Urodzony w 1998 roku Jan-rapowanie ma na koncie dwie płyty nagrane z producentem NOCNYM. Zarówno "NOCNA ZMjANA", jak i "Plansze" oddają nastroje pokolenia dwudziestolatków, ale też pokazują, że Jan-rapowanie wyrasta na jednego z najważniejszych raperów w kraju.

Jan-rapowanie

Niemoc

Na "Baśnie", pierwszą płytę długogrającą Niemocy, trzeba było długo czekać. Wydany w kwietniu krążek tria z Zielonej Góry aż tętni i od dyskotekowych rytmów, i od postpunkowego niepokoju.

Niemoc

Babu Król i Smutne Piosenki

Babu Król i Smutne Piosenki to dwie formacje, które połączyły siły, by stworzyć pastisz polskiej tradycji muzyki tanecznej. Wiosną 2018 roku, dzięki współpracy Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury z Poznania, pań z gnieźnieńskiego Klubu Seniora "Radość", a także Jacka Szymkiewicza z zespołu Pogodno, powstała "Nowa Fala Polskiego Dansingu vol. 1 i vol. 2" - płyta, która uśmiecha się do tradycji, a nie z niej szydzi.

Babu Król i Smutne Piosenki

Kapela Maliszów

Muzyka Kapeli Maliszów - głęboko osadzona w tradycji Karpat, skąd pochodzi rodzina - to muzyka korzeni, ale reinterpretowana dzięki jazzowej improwizacji. Ojciec Jan (skrzypce, basy, lira korbowa, akordeon) stoi po stronie tradycji, a dzieci - Zuzanna (śpiew, basy, bęben) i Kacper (basy, nyckelharpa, skrzypce) rzucają jej wyzwanie. Z tego konfliktu pokoleń zrodziło się wyjątkowe brzmienie.

Kapela Maliszów

Polmuz

Zespół dowodzony przez pochodzącego ze Śląska znakomitego saksofonistę Michała Fetlera, który brzmień przyszłości szuka w przeszłości. Improwizuje, samplując strzępy mazurków i oberków sprzed 100 lat i łącząc je z brzmieniem kontrabasów i... radzieckiego syntezatora Polivoks.

Polmuz

Tentent

Warszawskie trio, występujące w składzie Emil Litwiniec (gitara, wokal), Jan Wiśniewski (bas, chórki) i Kuba Korzeniowski (perkusja, chórki) tworzy muzykę, którą najłatwiej chyba opisać słowami "Czerwone Gitary grają Joy Division". Dużo u nich krautrocka, postpunka i rock'n'rolla podanych w bardzo chwytliwy sposób.

Tentent

Santabarbara

Łukasz, Szczepan i Nikodem Pospieszalscy, czyli drugie pokolenie muzykującej rodziny, łączą jazz z muzyką rozrywkową, ale w godnym XXI wieku ujęciu, bo z wyraźnie słyszalnymi inspiracjami chociażby techno.

Santabarbara

Dynasonic

Mateusz Rychlicki (Kristen, Kobieta z Wydm), Adam Sołtysik (kiedyś Pogodno) i Mateusz Rosiński (wd30) tworzą dubwave. Ich minimalistyczny trans jest wyzwalający.

Dynasonic

Cudowne Lata

Jak same twierdzą, są "zespołem muzycznym na dwa serca i dwie gitary". Ania z Warszawy dodatkowo śpiewa, Amina z Krakowa obsługuje też klawisze i bębny. Dziewczyny tworzą piosenki o miłości, które ukażą się na ich debiutanckiej płycie we wrześniu.

Cudowne Lata

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Foals, Suede, Jarvis Cocker introducing JARV IS..., Stereolab, Neneh Cherry, Aldous Harding, Superorganism, Hania Rani, Perfect Son, Electric Wizard, The Gaslamp Killer, The Comet is Coming, Juan Wauters, Daughters, Dr. Rubinstein, Lotic: Endless Power, The Body, Dezerter gra "Underground Out of Poland", slowthai, Black Midi, VTSS, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, OM, SAMA‘, Jakuzi, Phum Viphurit, Durand Jones & The Indications, Lebanon Hanover, Honey Dijon, Loyle Carner, Tęskno, Pablopavo i Ludziki z Naprawdę Dużym Zespołem, The Real Gone Tones, Emerald, Octavian, EABS feat. Tenderlonious, Tuzza, Ammar 808, Tirzah, Soccer Mommy, P.Unity, Veronica Vasicka, Wczasy, Entropia, Boogarins, Bamba Pana & Makaveli oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".