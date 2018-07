Liam Gallagher wybaczył bratu. "Zróbmy stare, dobre Oasis"





»

Po latach kłótni i waśni Liam Gallagher wykonał gest pojednania pod adresem swego brata, Noela. - Wybaczam ci - napisał na Twitterze i dodał: - Zróbmy stare, dobre Oasis.

- Ziemia do Noela. Wiem, że grasz koncerty, na których ludzie nie mogą pić alkoholu i to najdziwniejsza rzecz, którą zrobiłeś, ale wybaczam ci. Zróbmy stare, dobre Oasis, jak kiedyś (...) - napisał na Twitterze Liam Gallagher, jeden z braci założycieli angielskiego zespołu.

Odniósł się do czwartkowego koncertu Noela Gallagher z jego zespołem High Flying Birds w szkockim Edynburgu.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 lipca 2018

I'm not desperate just think it'd be a nice thing to do — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 lipca 2018

Burzliwe relacje

Bracia z Oasis w stanie wojny. Liam Gallagher pozywa Noela Liam i Noel... czytaj dalej »

Zespół Oasis powstał w 1991 roku i należał do najpopularniejszych kapel lat 90-tych.

W 2009 roku Noel Gallagher oświadczył, że opuszcza zespół. Powiedział, że nie może już dłużej pracować ze swoim bratem Liamem, wokalistą grupy. Bracia kłócili się oraz oczerniali w mediach przez wiele lat. W 2011 roku spotkali się w sądzie.

Liam Gallagher znany jest z burzliwego stylu życia, skłonności do alkoholu oraz agresji.

Nadzieje fanów

Pomysł reaktywacji twórców hitu "Wonderwall" wywołał falę emocji wśród fanów. Internauci sceptycznie podchodzą do ewentualnego powrotu braci Gallagher.

"Nie sądzę, by doszło do ponownego zjednoczenia, ale gdyby tak było, powalczyłbym o bilet na ich koncert" - napisał jeden z internautów.

I don't feel an oasis reunion will ever happen tbh, but I'd literally fight you for a ticket if it did. — tehTrunk (@tehTrunk) 19 lipca 2018

I'm at the point where I hope an Oasis reunion never happens. The brothers won't be happy with each other and the cash grabbing will be otherworldly. — tino venti (@Tino_Venti) 20 lipca 2018

2018 : The year that



England football team exceeded expectation



Not many famous people died



Our grass turned brown



potential @oasis reunion



And we’ve only reached July — Mark James (@markjamestattoo) 19 lipca 2018

"Większa szansa, że Jezus zmartwychwstanie, niż że Oasis się reaktywuje" - napisał jeden z komentujących.

"Nic takiego się nie stanie, ale wyobraźcie sobie ten powrót" - zaproponował kolejny internauta.

"Mam nadzieję, że nie dojdzie do pojednania. Bracia Gallagher nie będą ze sobą szczęśliwi (...)" - zaznaczył jeden z użytkowników Twittera.

Got more chance of a Jesus home coming then an oasis reunion — Ryan Wells (@RyanWellssss) 20 lipca 2018 not that it’ll happen but imagine an oasis reunion — shannon (@shannonroseeexx) 20 lipca 2018 don’t wanna get my hopes up bc it will probably never happen but imagine an oasis reunion — niamh (@NiamhGulla) 20 lipca 2018