- Ludzie widzieli miłość i zgadnij? To jest to, co chcieliśmy pokazać - powiedziała Lady Gaga w programie Jimmy'ego Kimmela, odpowiadając na pytanie o plotki na temat jej rzekomego romansu z Bradleyem Cooperem.

Podczas ceremonii wręczenia Oscarów nagrodzoną ostatecznie piosenkę "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy" wykonali Lady Gaga i Bradley Cooper. Po tym emocjonalnym występie, na Twitterze pojawiły się sugestie, że piosenkarkę i aktora łączy coś więcej niż tylko zawodowa współpraca.

Nudna gala z kilkoma niespodziankami. "Zimna wojna" bez Oscarów "Green Book" z... czytaj dalej » - Przede wszystkim… media społecznościowe, szczerze mówiąc, to internetowa toaleta. To, co się robi z kulturą pop, jest beznadziejne. Ludzie widzieli miłość i zgadnij. To jest to, co chcieliśmy pokazać - powiedziała Lady Gaga Kimmelowi w amerykańskiej telewizji ABC.



Jak mówiła, "Shallow" to piosenka miłosna, a sam film "Narodziny gwiazdy" jest historią o miłości. Dodała, że Cooper nie tylko występował w głównej roli męskiej, ale był także reżyserem filmu i reżyserował także sceny muzyczne. - Wiedziałam, że ma wizję, jak to powinno wyglądać - mówiła, dodając, że nad oscarowym występem również pracowali z Cooperem od tygodni i to on zaplanował każdy drobiazg.

"Zrobiliśmy niezłą robotę: wkręciliśmy was!"

Gaga wyjaśniła, że dla nich obojga ważne było, żeby podczas oscarowego występu utrzymywać przez cały czas więź. - Przez trzy lata, w czasie światowego tournee z Tonym Bennettem, brałam go w ramiona. Śpiewając piosenki miłosne chcesz, żeby ludzie to poczuli - mówiła. - Jestem artystką i sądzę, że zrobiliśmy niezłą robotę: wkręciliśmy was! - dodała.

Lady Gaga dzięki "Shallow" jest pierwszą laureatką w historii, która za ten sam utwór w jednym roku otrzymała Oscara, Złoty Glob, nagrodę BAFTA i Grammy. 32-latka jest też pierwszą w historii Oscarów artystką, która otrzymała za ten sam film nominację w kategoriach: najlepsza aktorka i najlepsza piosenka napisana na potrzeby filmu.

Źródło: AARON POOLE/PAP/EPA Lady Gaga i Bradley Cooper błyszczeli na czerownym dywanie przed oscarową galą (wideo z dn. 25.02.)