Hałaśliwie, eklektycznie i egzotycznie. Znamy kolejnych wykonawców OFF Festivalu





Foto: OFF Festival / OFF Festival | Video: tvn24.pl Tworzony przez Artura Rojka OFF Festival odbywa się od 2006 roku

Line-up tegorocznej edycji OFF Festival powoli się zagęszcza. Sprawdźcie, kogo zobaczymy w sierpniu 2018 roku w Katowicach.

Czas na kolejne wieści od Artura Rojka. W środę wieczorem dyrektor katowickiej imprezy ogłosił, kto dołączy do takich wykonawców jak: Grizzly Bear, Clap Your Hands Say Yeah, Marlon Williams, John Maus, Big Freedia, Turbonegro, Egyptian Lover i Aldous Harding.

Agresywne wyrafinowanie

Oxbow - kwartet, na czele którego stoi charyzmatyczny wokalista Eugene Robinson - powstał pod koniec lat 80. w San Francisco. Zespół hałasuje, posługując się eksperymentalną mieszanką noise i punk rocka z bluesem i awangardowym jazzem. Ich twórczość porównywano do tego, co Nick Cave robił z zespołem The Birthday Party.

Po tym, jak w 2007 roku wydali album "The Narcotic Story" zamilkli, a w 2017 powrócili z wydawnictwem "Thin Black Duke".

Oxbow

Namaszczony przez największych

Bishop Nehru to 21-letni to raper, którego doceniają tacy giganci hip hopu jak Kendrick Lamar, Wu-Tang Clan czy Nas. Markel Scott, bo tak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko, pochodzi z miasteczka Nanuet w stanie Nowy Jork. Swój przydomek wziął od imienia bohatera, którego Tupac Shakur zagrał w filmie "Juice", a także od nazwiska byłego premiera Indii Jawaharlala Nehru, bliskiego współpracownika Mahatmy Gandhiego.

Czego się spodziewać po jego koncercie na OFF-ie? Eklektycznego, choć chwilami i klasycznego hip hopu, pełnego wpływów Michaela Jacksona, Herbiego Hancocka, a nawet Red Hot Chili Peppers.

Bishop Nehru

Kologo, frafra, twi

Dwustrunowa lutnia kologo, zachrypnięty głos, a także zaangażowane teksty to oręże, którym posługuje się King Ayisoba. Wielka gwiazda prosto z Ghany śpiewa w języku frafra, w dialekcie twi, a także po angielsku. Będzie punkowo i bardzo radośnie.

King Ayisoba (fot. Paul Bergen)

Znajdzie się i coś dla tańczących

Jacques Greene, kanadyjski DJ i producent, zadebiutował w 2017 roku albumem "Feel Infinite". Jego przygoda z muzyką taneczną, będącą połączeniem house'u z soulem, zaczęła się w chwili, w której jego nauczyciel historii ze szkoły średniej pokazał mu Aphex Twin. Philippe Aubin-Dionne poza tym, że sam tworzy, produkuje też dla Katy B, Tinashe czy How To Dress Well.

Jacques Greene

13 Lat z OFF-em

Tworzony przez Artura Rojka, byłego wokalistę zespołu Myslovitz, OFF Festival odbywa się od 2006 roku. Uznaje się go za jeden z najważniejszych festiwali muzyki alternatywnej na świecie. Tegoroczna trzynasta edycja potrwa od 3 do 5 sierpnia. Będzie kolejną, która odbędzie się na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach.