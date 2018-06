Koreański boysband na szczycie amerykańskiej listy. "To niesamowite i takie surrealistyczne"





»

Pierwsze miejsce w prestiżowym amerykańskim zestawieniu Billboard 200 zazwyczaj zarezerwowane jest dla gwiazd i zespołów z pierwszych stron branżowych magazynów. Nie tym razem. Na czoło listy wskoczył południowokoreański boysband BTS.

To pierwszy k-popowy (skrót od koreański pop) zespół na świecie, któremu udało to osiągnąć.

"Pierwsze miejsce w zestawieniu Billboard 200… Dziękuję bardzo wszystkim, dzięki którym mogę widzieć takie wiadomości z samego rana! To niesamowite i takie surrealistyczne, dziękuję wszystkim, którzy słuchają naszej muzyki! Będziemy dalej pracować równie ciężko" - napisał na Twitterze zaraz po ogłoszeniu wyników wokalista zespołu Kim Seok-Jin, szerzej znany pod pseudonimem Jin.



빌보드 200 1위.. 일어나자마자 이런 좋은 소식 접하게 해줘서 너무 고마워요 신기하기도하고 되게 얼떨떨하네요ㅠㅠ 저희 노래 들어주신 모든 분들께 감사드립니다! 앞으로도 열심히 할게요! pic.twitter.com/9MvRkqV3a3 — 방탄소년단 (@BTS_twt) 28 maja 2018

"Dobre wiadomości z samego rana! Bardzo wszystkim dziękuję" - kontynuował jego kolega z zespołu J-Hope.

아침부터 기쁜 소식!!! 정말 감사해요 여러분 #jhopepic.twitter.com/xmSzQRYM7W — 방탄소년단 (@BTS_twt) 28 maja 2018

Tak muzycy BTS zareagowali na wieść o tym, że ich album "Love yourself: Tear" znalazł się na szczycie Billboard 200 - rankingu najbardziej popularnych w danym tygodniu albumów w Stanach Zjednoczonych).

BTS - znany także jako Bangtan Sonyeondan oraz Beyond The Scene - to siedmioosobowa formacja z Korei Południowej, założona w 2013 roku przez wytwórnię Big Hit Entertainment. Zespół zadebiutował 12 czerwca 2013 roku piosenką "No More Dream".

Billboard Music Awards 2018 rozdane Statuetki... czytaj dalej » Koreańskie boysbandy znane są z bardzo oddanych fanklubów. Fani BTS z całego świata określają się w skrócie jako ARMY czyli Adorable Representative M.C for Youth.

We wrześniu i październiku zespół będzie koncertował w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Jak podaje serwis Koreaboo, bilety na wszystkie europejskie koncerty wyprzedały się w kilka minut, a niektóre w mniej niż 20 sekund.

Gratulacje od prezydenta

Sukces zauważyły także władze Korei Południowej.

"Gratulacje dla siedmiu kochających muzykę chłopaków i ich 'skrzydeł' (fanklubu – red.), ARMY!" – zaczął we wpisie na Facebooku prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in.

"Piosenki, układy taneczne, marzenia i entuzjazm BTS pobudziły i dodały siły młodym ludziom z całego świata. Gratuluję BTS znalezienia się na szczycie Billboard 200 z ich albumem 'Love Yourself: Tear'. Bangtan, co po koreańsku oznacza 'kuloodporny' zrodził się z chęci ochrony nastolatków przed uprzedzeniami i opresją. Imię każdego z członków – Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V oraz Jungkook – zostaną zapamiętane na długo" – zaznaczył prezydent.

Na koniec podziękował BTS za "szerzenie radości w Korei i na całym świecie".





"Love yourself: Tear" jest trzecim albumem BTS. Wydany 18 maja, sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w nakładzie 135 tysięcy egzemplarzy (elektronicznych oraz tradycyjnych). W 2017 roku zespół zajął siódme miejsce w zestawieniu Billboard Top Ten z płytą "Love yourself: Her". Żaden inny k-popowy (skrót od koreański pop) zespół nie dotarł nawet do pierwszej dziesiątki rankingu. To też pierwszy od 12 lat nieanglojęzyczny album z takim wyróżnieniem. W 2006 roku zdobył je zespół Il Divo z płytą "Ancora".

Nie tylko "Gangnam Style"

K-pop narodził się w Korei Południowej na początku lat 90. To energetyczna, popowa muzyka śpiewana głównie po koreańsku, z angielskimi wstawkami. Utworom towarzyszą złożone układy taneczne, a członkowie zespołów charakteryzują się nienagannym wyglądem, a także ciekawymi stylizacjami modowymi. Od kilku lat k-pop podbija serca kolejnych fanów na całym świecie. Najszerzej znaną koreańsko-popową piosenką jest hit rapera Psy "Gangnam Style". Obecnie w serwisie YouTube ma ponad 3,1 miliarda wyświetleń.