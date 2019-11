"W Polsce adopcję się ukrywa, a powinniśmy takie osoby wspierać"





9 listopada obchodzimy Światowy Dzień Adopcji. Zdaniem dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, Doroty Polańskiej film "1800 gramów" – najnowsza produkcja realizowana przez TVN, ma szansę przybliżyć widzom "historie małych dzieci, których życie znalazło się w punkcie kryzysowym".

"1800 gramów" pełna emocji i wzruszeń historia kobiety, która poświęci wszystko, by walczyć o szczęście porzuconego dziecka - to nowa produkcja kinowa w gwiazdorskiej obsadzie, realizowana przez TVN. W roli głównej występuje między innymi Magdalena Różczka, której towarzyszą Piotr Głowacki, Danuta Stenka, Aleksandra Popławska, Maciej Zakościelny.

Czekają kandydaci na rodziców, czekają dzieci, procedury adopcyjne ciągną się latami Dlaczego adopcja... czytaj dalej » Podczas konferencji poświęconej Światowemu Dniu Adopcji Dorota Polańska z Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku oceniła, że "1800 gramów" pokazuje historie małych dzieci, które nie mają rodziców, i "których życie znalazło się w punkcie kryzysowym".

Zdaniem dyrektor otwockiego ośrodka film pokazuje, że "nie ma historii czarno-białych". – Że nie ma takich samych scenariuszy. To, z czym się spotykamy, zaczyna się od ludzkiej tragedii, ale może skończyć się ludzkim szczęściem – dodała.

Odtwórczyni głównej roli Magdalena Różczka przyznała, że inspiracją dla niej była praca Doroty Polańskiej.

– Pomyślałam sobie, że jest to niezwykła postać i robi tyle, że nie wyobrażałam sobie, że to w ogóle jest możliwe. Dziesięć lat temu, kiedy poznałam Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, z każdą wizytą tam Dorota opowiadała mi kolejne historie o każdym dziecku, które tam poznała – powiedziała Magdalena Różczka.

- Pomyślałam sobie, że jeśli mnie to tak bardzo dotyka, interesuje i wzrusza, to może to jeszcze kogoś innego zainteresuje, tylko trzeba o tym ludziom opowiedzieć – dodała aktorka.

"Adopcję się ukrywa, a powinniśmy takie osoby wspierać"

Magdalena Lamparska podkreśliła, że dzięki tematowi adopcji "chcą pokazać jak zmiana i danie szansy komuś, może zmienić całe życie". – Ten start jest tak bardzo ważny i mam nadzieję, że film "1800 gramów" to pokaże. Niektórzy nie mają szansy urodzić się w kochającej rodzinie i bywają różne problemy, ale dzięki temu, że pojawia się nowa rodzina, może to zrewolucjonizować nasze przyszłe życie – dodała.

"Dzieci w Polsce są po prostu sprzedawane". Ciąż na zamówienie mogą być tysiące rocznie W Polsce działa... czytaj dalej » Zdaniem aktorki film "1800 gramów" wywoła temat do dyskusji. – Że przez cały miesiąc, kiedy będzie trwać promocja tego filmu, będziemy rozmawiać o tym, o problemach adopcyjnych i o tym, że czasami rodziny, które chcą adoptować dzieci, nie dostają odpowiedniego wsparcia – zwróciła uwagę.

Zdaniem reżysera Marcina Głowackiego "ten temat nie jest jeszcze w Polsce traktowany z należytym szacunkiem". – U nas to się ukrywa, a powinniśmy takie osoby wspierać i nie chodzi tylko o wsparcie finansowe, ale o połączenie emocjonalne z tymi ludźmi, żeby ich wspierać w ich słusznym wyborze – zwrócił uwagę reżyser filmu "1800 gramów".

- Wierzę w to, że kino jako sztuka ma szanse dotarcia do wielu osób i przez to, że ten duży ekran może mówić. Wierzę, że ten film zachęci wszystkich do przemyślenia swojego stosunku do rodzicielstwa, że jest głosem w naszej debacie publicznej, który pokazuje, że rodzina to nie jest tak jednoznaczne słowo, jak wiele osób by chciało i żeby nie używać słowa „rodzina” jako narzędzia do walenia innej osoby po głowie – powiedział aktor Piotr Głowacki.