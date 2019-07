Kim Kardashian zmieni nazwę kolekcji bielizny. Przez protesty internautów





Foto: Shutterstock | Video: Reuters Archive Kim Kardashian zmienia nazwę marki "Kimono" pod wpływem akcji #KimOhNo

Kim Kardashian poinformowała w mediach społecznościowych, że zmieni nazwę swojej kolekcji bielizny "Kimono". Ogłoszona w ubiegłym tygodniu nazwa wywołała duże kontrowersje. Pod hashtagiem #KimOhNo Japończycy publikowali posty, w których nie kryli oburzenia i domagali się zmiany nazwy. Interweniowali nawet japońscy politycy.

O tym, że nowa marka "Kimono" zostanie wkrótce wypuszczona na rynek, amerykańska gwiazda pochwaliła się w ubiegłym ubiegłym tygodniu na Instagramie. "Pracowałam nad tym projektem przez ostatni rok" - napisała w poście.

Jak donosi The Japan Times, Kardashian w 2018 roku założyła w Los Angeles spółkę akcyjną akcyjną "Kimono Intimates" oraz złożyła wnioski o zastrzeżenie jako znak towarowy nazw "Kimono Intimates", "Kimono Body" i "Kimono Solutionwear".

Według wniosku, na który powołuje się The Japan Times, nowa marka Kim Kardashian obejmuje bieliznę damską oraz akcesoria, takie jak torby podróżne i stój kąpielowy o nazwie "Kimono".



Wyświetl ten post na Instagramie. Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year. I’ve been passionate about this for 15 years. Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work. I would always cut up my shapewear to make my own styles, and there have also been so many times I couldn’t find a shapeware color that blended with my skin tone so we needed a solution for all of this. The third pic is the solution short. I developed this style for all of those times I wanted to wear a dress or skirt with a slit and still needed the support. Introducing Kimono Solutionwear for every body. Coming Soon in sizes XXS - 4XL in 9 shades. I can’t wait for you to feel this fabric!#KimonoBody @kimono Photos by Vanessa Beecroft Post udostępniony przez Kim Kardashian West (@kimkardashian) Cze 25, 2019 o 6:00 PDT

"Znieważyłaś nie tylko nas, ale też naszych przodków"

Nazwa linii bielizny wzbudziła kontrowersje. W internecie Japończycy zaczęli publikować posty, używając hashtagu #KimOhNo, w których apelowali o zmianę nazwy.

"Nasz tradycyjny strój nie jest tylko kawałkiem sztucznego materiału. Nie jest czymś, czym można się po prostu przykryć na plaży. Nie jest czymś, z czego można urządzać sobie słodkie gierki słowne ze swoim imieniem. Nie jest czymś, co można wystawić na rynku jako znak towarowy" - napisała na Twitterze Yuka Ohishi.

"Droga Kim Kardashian. Kimono jest ważną częścią naszej kultury i znaczy dla nas więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Kimono należy do naszych serc. Znieważyłaś nie tylko nas, ale też naszych przodków, dzięki którym ten stój przetrwał do naszych czasów. Proszę cię - rozważ zmianę nazwy" - czytamy w kolejnym komentarzu.

"Cześć wszystkim! Wiecie, co to jest kimono? Martwię się, że jeśli usłyszycie tę nazwę, pomyślicie że to amerykańska marka bielizny. W oryginalnym znaczeniu kimono to ważna część sztuki użytkowej i japońskiej kultury" - pisze kolejna osoba.

Powstała też internetowa petycja o nazwie "Nie dla 'Kimono' Kim Kardashian #KimOhNo", którą podpisało prawie 140 tysięcy osób.

Do Kim Kardashian zaapelował także w otwartym liście Daisaku Kadokawa, burmistrz miasta Kioto, które słynie z produkcji kimon. Burmistrz zaznaczył, że ubiór ten znajduję się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

"Kimono to etniczny strój pielęgnowany przez naszych niestrudzonych przodków i przekazywany z pokolenia na pokolenie. To także owoc tradycyjnego rzemiosła, który dla Japończyków symbolizuje istotę piękna, ducha i wyższych wartości" - napisał Kadokawa.



Our traditional garment is not spandex. It is not a beach cover up.

It is not something you should use to make a cute pun with your name and slap on a trademark. — Yuka Ohishi (@0oyukao0) 25 czerwca 2019



Dear @KimKardashian Kimono is our precious culture that means so much to us than you think. This is Kimono that our heart belongs to. You disrespect not only us but our Japanese ancestors who preserved kimonos today. Reconsider the name, please. #KimOhNo#Kimonopic.twitter.com/34Hnd2mmcn — Saki (@sakijapanesegal) 29 czerwca 2019



Hi everyone. Do you know kimono?

I’m worried that you might think of American-born underwear when you hear kimono.

Original kimono is like a wearable art and Japanese culture.https://t.co/1LWuZRltzV



Please RT#kimono#KimOhNo@KimKardashianpic.twitter.com/VLcqdnZoEj — iyooo (@r1n4o) 29 czerwca 2019







"Miałam jak najlepsze intencje"

Początkowo Kim Kardashian twierdziła, że nie zamierza rezygnować z nazwy. Jednak 1 lipca zmieniła zdanie, o czym poinformowała w social mediach.

"Zawsze słucham innych, ciągle się uczę i rozwijam" - czytamy w poście.

"Kiedy ogłaszałam nazwę mojej linii bielizny modelującej, miałam jak najlepsze intencje. Moje marki powstają z poszanowaniem wyjątkowości i różnorodności wszystkich kultur i po rozważeniu sprawy, postanowiłam zmienić nazwę (...). Dziękuję za Wasze zrozumienie i wsparcie" - napisała Kim Kardashian.

"Zrobiliśmy to! (...) Nie ma przeprosin, ale i tak jestem pod wrażeniem, że Kim Kardashian zmieniła zdanie. Oby nowa nazwa była bardziej fortunna..." - skomentowała w mediach społecznościowych Yuka Ohishi.

Japoński minister handlu Hiroshige Sekō zapowiedział z kolei na Twitterze, że wyśle do USA urzędników z biura patentowego, którzy będą nadzorować sprawę.



Wyświetl ten post na Instagramie. Being an entrepreneur and my own boss has been one of the most rewarding challenges I’ve been blessed with in my life. What’s made it possible for me after all of these years has been the direct line of communication with my fans and the public. I am always listening, learning and growing - I so appreciate the passion and varied perspectives that people bring to me. When I announced the name of my shapewear line, I did so with the best intentions in mind. My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always. Post udostępniony przez Kim Kardashian West (@kimkardashian) Lip 1, 2019 o 6:49 PDT

WE DID IT!!!



Kim Kardashian announced on her Instagram that she is changing the name of her brand, #Kimono.

No apology made, but I’m impressed she made this decision. Let’s hope the new name is a good one...!



Thanks again for all the support on this. #KimOhNopic.twitter.com/Ej1OnlIjuJ — Yuka Ohishi (@0oyukao0) 1 lipca 2019





Kimono - część tradycji i historii Japonii

Kimono to tradycyjny strój japoński w kształcie litery T, którego historia sięga VIII wieku. Posiada długie rękawy, sięga niemal podłogi, a do szaty dołączony jest pas.

Współcześnie Japończycy zakładają kimona na specjalne okazje, taki jak zaręczyny, ślub, ukończenie szkoły czy pogrzeb. Stroje szyte są tradycyjną metodą i przekazywane są w danej rodzinie z pokolenia na pokolenie.