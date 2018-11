Były wielkie emocje, zdecydowały wasze głosy. Poznaliśmy zwycięzcę "Top Model"

Pozostałe informacje

Przez całe życie pytany o to, co jest dla niego najważniejsze, Bernardo Bertolucci odpowiadał: "seks i polityka". O tym też... czytaj dalej »

Odważna i bezkompromisowa postać kobieca, wartka akcja trzymająca w napięciu do samego końca i zaskakujące zwroty fabuły. To... czytaj dalej »

wczoraj, 05:56

Odtwórz: "Historyczne zwycięstwo Polski". Roksana Węgiel zwyciężczynią dziecięcej Eurowizji

Reprezentująca Polskę Roksana Węgiel wygrała dziecięcy konkurs piosenki Eurowizji w Mińsku z piosenką "Anyone I Want to Be".... czytaj dalej »