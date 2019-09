Karel Gott jest poważnie chory. "Nie szukam współczucia"

Pozostałe informacje

Sprawa jednego z najbardziej znanych rosyjskich reżyserów, Kiriłła Sieriebriennikowa, wraca do prokuratury. Moskiewski sąd... czytaj dalej »

Odtwórz: Sprawa znanego reżysera wraca do prokuratury

wczoraj, 13:18

Odtwórz: Bond ucieka słynnym autem, za nim helikopter. Plan "No Time to Die" we Włoszech

We włoskim mieście Matera ekipa realizująca film "No Time to Die" - 25. odsłony przygód Jamesa Bonda - kręciła jedną ze scen... czytaj dalej »