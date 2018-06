Ten mały ptak może popsuć plany 300 tysiącom fanów muzyki





Mały ptak, sieweczka krzykliwa, może przyczynić się do odwołania jednego z największych festiwali muzycznych w Kanadzie. Okazało się, że złożyła jaja na terenie, na którym ma odbyć się impreza. Dokładnie w miejscu, gdzie ma powstać scena. Problem w tym, że sieweczka objęta jest ochroną.

Sieweczka krzykliwa, choć waży zaledwie 140 gramów, znana jest z bardzo wysokiego, przenikliwego śpiewu. W Kanadzie cieszy się ochroną prawną i jest jednocześnie źródłem poważnych problemów dla organizatorów Ottawa's Bluesfest. Imprezę w kanadyjskiej stolicy rokrocznie odwiedza około 300 tysięcy osób. Takiej widowni można też spodziewać się w tym roku. Festiwal ma ruszyć 5 lipca.

Okazało się, że w miejscu, w którym miała powstać główna scena imprezy, sieweczka krzykliwa złożyła cztery jaja. Odkrycia dokonali w zeszłym tygodniu pracownicy festiwalu. Sieweczka złożyła jaja na bruku, przez co zablokowała budowę sceny.

"Traktujemy to bardzo poważnie"

- To jeden z największych problemów, z jakimi przyszło się nam mierzyć, ale czujemy, że uda się nam to rozwiązać - stwierdził Mark Monahan, dyrektor wykonawczy festiwalu. - Wszystko, co ma wpływ na zakłócenia w naszym harmonogramie, traktujemy bardzo poważnie - dodał.

Teren, na którym sieweczka zniosła jaja, został odgrodzony żółtą taśmą. Wynajęta została również całodobowa ochrona, która ma zapewnić ptasiej mamie spokój.

Ekolodzy, którzy pojawili się na miejscu, zwrócili uwagę, że okres inkubacji jaj u tego gatunku trwa 26 dni. - Nie wiemy, kiedy mogą się wykluć młode - ocenił Monahan. Specjaliści przypominają jednak, że młode tuż po wykluciu opuszczają gniazdo.

Organizatorzy szukają rozwiązania

Dyrektor wykonawczy zwrócił uwagę, że jeśli nie znajdzie się żadne rozwiązanie, to "będziemy musieli mierzyć się z pewnymi opóźnieniami, które spowodują pewną lawinę".

Organizatorzy imprezy zwrócili się do urzędu ochrony środowiska z prośbą o zgodę na przeniesienie gniazda z jajami o 50 metrów bądź do ośrodka ochrony dzikiej przyrody. Brak decyzji wstrzymuje transport elementów konstrukcyjnych niezbędnych do postawienia aż pięciu festiwalowych scen.

Dyrektor wykonawczy imprezy przekonywał, że przeniesienie gniazda sieweczki z młodymi byłoby w najlepszym interesie chronionego ptaka. Zwrócił uwagę, że w czasie 11-dniowego wydarzenia trudno będzie uchronić gniazdo przed tłumem widzów.

Mohanan wyraził przekonanie, że przygotowywania do imprezy, na której wystąpią między innymi Bryan Adams oraz Foo Fighters, będą kontynuowane. Dyrektor Ottawa's Bluesfest podkreślił, że cały czas szukają rozwiązania, które zadowoliłoby ekologów i organizatorów.

Zastrzyk 30 milionów dolarów

Brytyjski dziennik "The Guardian" zwrócił uwagę, że informacja o zakłóceniach w organizacji festiwalu, jakie spowodowała sieweczka, podzieliła okolicznych mieszkańców. Niektórzy martwią się, że przeniesienie gniazda sprawi, iż ptasia mama porzuci zniesione jaja.

Inni z kolei wyrażają irytację, wskazując, że ptak, który ich zdaniem jest i tak dość szeroko rozpowszechniony w Ameryce Północnej, zagraża wydarzeniu zasilającemu kanadyjską gospodarkę corocznym zastrzykiem w wysokości 30 milionów kanadyjskich dolarów.

Skłonność sieweczki do budowania gniazd na otwartych, płaskich terenach z niewielką roślinnością była już powodem wielu problemów. "Guardian" przypomniał, że na początku tego roku w Ladysmith w amerykańskim stanie Wisconsin odkryto gniazdo z jajami na terenie, na którym miało powstać centrum zdrowia. Inwestycja warta cztery miliony amerykańskich dolarów została na pewien czas wstrzymana.