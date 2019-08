Powstaje kalendarz Pirelli. Zdjęcia w Weronie i Paryżu





Rozpoczęły się prace nad słynnym kalendarzem Pirelli. W sesji zdjęciowej do najnowszej edycji wzięły udział m.in. Emma Watson, Kristen Stewart oraz hiszpańska piosenkarka Rosalia.

Trwają prace nad nową edycją słynnego kalendarza Pirelli. Tegorocznym motywem są dzieła Williama Szekspira. Autorem zdjęć jest włoski fotograf, Paolo Roversi. Nadał sesji tytuł "Poszukiwania Julii".

- Julia ostatecznie jest tylko snem i dlatego poszukujemy jej przez całe życie - stwierdził artysta.

Zdjęcia powstają w Weronie i Paryżu.

"Najwyższa poprzeczka"

- Ten kalendarz jest czymś wyjątkowym dla każdego fotografa. Widziałem wszystkie poprzednie - są niczym rzeźby. (...) To najwyższa poprzeczka. To tradycja - powiedział Roversi.

- Kalendarz będzie o pięknie i miłości. Uważam, że to pomysł bardzo prosty, a jednocześnie bardzo wyrazisty - dodał, mówiąc o swojej koncepcji na stworzenie tej edycji.

W sesji zdjęciowej wzięły udział wzięły gwiazdy Hollywood - Emma Watson i Kristen Stewart, znana z serialu "The Crown" brytyjska aktorka Calire Foy, hiszpańska piosenkarka Rosalia, wokalista Chris Lee, a także Mia Goth, Indya Moore, Yara Shahidi i Stella Roversi.

- Myślę, że Szekspir rozumiał tragedię w bardzo specyficzny sposób, a tragedia jest bardzo obecna we flamenco. Flamenco jest moją najważniejszą inspiracją, kiedy tworzę muzykę - stwierdziła hiszpańska piosenkarka Rosalia, komentując swoją rolę w tworzeniu kalendarza na 2020 rok.

Kalendarz Pirelli

Kalendarz Pirelli jest wydawany od 1964 roku. Znajdują się w nim artystyczne zdjęcia znanych aktorek i piosenkarek. Początkowo był firmowym kalendarzem Pirelli, później zmienił formułę i stał się corocznym projektem, dziś o wymiarze niemal kultowym. Każda edycja tworzona jest przez innego fotografa.

Kalendarz jest ekskluzywny: nie można go kupić. To podarunek, który trafia w nieliczne ręce. Na świecie ukazuje się zaledwie kilkanaście tysięcy egzemplarzy, z tego do Polski trafia 150 sztuk.

Pierwszy egzemplarz zawsze przekazywany jest na ręce królowej Elżbiety II.