Justin Bieber chce się bić z Tomem Cruise'em

Justin Bieber, 25-letni kanadyjski piosenkarz, wyzwał 56-letniego amerykańskiego aktora Toma Cruise'a na pojedynek w tak zwanym oktagonie. O organizację walki zwrócił się bezpośrednio do prezydenta największej na świecie organizacji mieszanych sztuk walki UFC.

Jak pisze komentujący sprawę portal brytyjskiego nadawcy BBC, to walka, której fani UFC (Ulimate Fighting Championship) nawet nie wiedzieli, że pragną.

Bieber wyzwał Cruise'a

Justin Bieber wyzwał Toma Cruise’a, publikując na Twitterze krótki post. Wrzucił go do sieci o godz. 1.30 w nocy. Tweet do poniedziałkowego popołudnia nie zniknął. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem internautów.

Piosenkarz, mający ponad 100 milionów fanów aktywnie obserwujących go w mediach społecznościowych, napisał, że jeżeli hollywoodzki gwiazdor nie podejmie wyzwania, będzie to oznaczało, że się "boi".

"Kto chce zorganizować walkę?" - zapytał, zwracając się bezpośrednio do Dany'ego White’a, prezydenta UFC.

Cruise nie komentuje

Wyzwanie szybko skomentował Conor McGregor, były mistrz świata UFC, a obecnie promotor walk w oktagonie - ośmiokątnym ringu otoczonym siatką. "Czy Tom Cruise ma to, czego trzeba, by walczyć, tak jak to robi w filmach?" - zapytał.

56-letni Cruise, pozostający w świetnej formie, słynie z tego, że w wielu niebezpiecznych scenach w trakcie kręcenia filmów nie korzysta z dublerów.

Agent aktora ani sam gwiazdor nie skomentowali do tej pory propozycji o 31 lat młodszego piosenkarza.

Milionerzy

Według magazynów i serwisów zajmujących się wyceną majątków gwiazd, Cruise tylko na filmach z serii "Mission Impossible" zarobił w ostatnich 25 latach kilkaset milionów dolarów, dzięki temu, że był ich producentem lub zgadzał się na niższe gaże w zamian za procent od udziałów w zyskach. Filmy bowiem - bez wyjątku - osiągnęły duże kasowe sukcesy. Zdaniem "Forbesa", tylko w 2017 r. aktor zarobił "na czysto" 43 mln dolarów. Cruise podpisał już kontrakty na dwa kolejne filmy z serii "MI".

Justin Bieber ma prywatny majątek szacowany na 250 mln dolarów i jest jednym z najbogatszych muzyków świata.