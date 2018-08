Nie żyje Józef Fryźlewicz

W wieku 86 lat w piątek rano zmarł aktor, poeta i dramatopisarz Józef Fryźlewicz - poinformował Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Artysta miał na swym koncie role teatralne, telewizyjne i kilkadziesiąt kreacji filmowych, między innymi u Andrzeja Wajdy i Janusza Majewskiego.

Józef Fryźlewicz urodził się 1 marca 1932 r. w Nowym Targu. W latach 1952-53 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, a w latach 1953-54 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1959 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. W tym samym roku wystąpił w filmie "Cafe Pod Minogą" w reżyserii Bronisława Broka.

Teatr, kino, telewizja

"Dla polskiego dokumentu był twórcą najważniejszym". Nie żyje Kazimierz Karabasz W wieku 88 lat... czytaj dalej » W latach 1959-61 był związany z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w latach 1961-63 - z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze, a od 1963 do 1966 r. występował w Teatrze Polskim w Poznaniu. W roku 1966 r. rozpoczął pracę w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, gdzie pracował do 1968 r. W kolejnych latach można go było oglądać m.in. na scenach: katowickiego Teatru Śląskiego (1968-69) i w stołecznych teatrach: Narodowym (1969-72), Współczesnym (1972-78), Na Woli (1978-82), Rozmaitości (1982-86) i Na Targówku (1986-88).

W Teatrze Telewizji zagrał m.in. w "Królu Maciusiu Pierwszym" na podstawie powieści Janusza Korczaka w reż. Filipa Zylbera (1997 r.), "Księdzu Marku" według dramatu Juliusza Słowackiego w reż. Krzysztofa Nazara (1997 r.) i "Promieniowaniu ojcostwa" na podstawie dramatu Karola Wojtyły w reż. Andrzeja Marii Marczewskiego (1983 r.).

Nie żyje Kazimiera Utrata W niedzielę w... czytaj dalej » Józef Fryźlewicz ma na swoim koncie kilkadziesiąt ról filmowych, m.in. w "Dyrygencie" w reż. Andrzeja Wajdy (1979 r.), "Królowej Bonie" w reż. Janusza Majewskiego (1980 r.), "Siwej Legendzie" w reż. Bohdana Poręby (1991 r.), "Panu Tadeuszu" w reż. Andrzeja Wajdy (1999 r.) i "Kto nigdy nie żył..." w reż. Andrzeja Seweryna (2006 r.). Wystąpił także w serialach m.in. "Mistrz i Małgorzata" w reż. Macieja Wojtyszki (1988 r.), "Twarze i maski" (2000 r.) oraz "Plebania" (2005 r.).

Był autorem sztuk teatralnych, wierszy oraz opowiadań publikowanych w czasopismach kulturalnych.

Józef Fryźlewicz zmarł w piątek rano w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.