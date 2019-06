Jennifer Lopez na scenie z córką. Nagranie podbija media społecznościowe

Foto: JenniferLopez/Instagram Video: Instagram/@beyonce

#BeforeILetGoChallenge w wykonaniu fanów Beyoncé

26.04.2019 | Debiut Beyoncé na Insta Story rozgrzał internautów. Na opublikowanym nagraniu artystka pokazuje kliku osobom, jak tańczyć do jej nowego coveru piosenki "Before I Let Go". Fani natychmiast podchwycili kroki i zaczęli publikować krótkie filmy, używając hashtagu #BeforeILetGoChallenge.

»