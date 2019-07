Twierdził, że jest synem Julio Iglesiasa, wygrał proces. "Kody DNA są niemal identyczne"

Pozostałe informacje

Choć na Open'erze trudno było w tym roku znaleźć w programie mało znanych artystów, to tym razem nie padły rekordy w liczbie... czytaj dalej »

Olga Tokarczuk i tłumaczka Maryla Laurent zostały uhonorowane Laure-Bataillon, najważniejszą nagrodą literacką we Francji za... czytaj dalej »

wtorek, 9 lipca

Odtwórz: Pisała dla legend, sama została gwiazdą. "Używam piosenek, żeby wyrzucić różne rzeczy z głowy"

Próbuję stworzyć coś, co pomoże komuś innemu poczuć się trochę lepiej. To jest w pewnym sensie mój cel. Nie zawsze mi się to... czytaj dalej »