To historia o prawdzie i jej znaczeniu. Przy okazji tego filmu wszyscy mówią, że on jest bardzo aktualny, bo mamy do czynienia z manipulowaniem mediami i informacjami - powiedział w rozmowie z Anną Wendzikowską, reporterką "Dzień Dobry TVN" James Norton. Aktor wcielił się w główną rolę - walijskiego dziennikarza Garetha Jonesa w filmie Agnieszki Holland "Obywatel Jones". - W ostatnich latach mówienie prawdy znów stało się niebezpieczne. Na pewno bardziej się opłaca stać po stronie tych, którzy mają władzę i głosić to, co im jest wygodne, a nie prawdę - powiedział z kolei aktor Peter Sarsgaard.