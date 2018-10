"Straż nocna" przejdzie konserwację. Na oczach widzów





Słynny obraz Rembrandta "Straż nocna" przejdzie konserwację na oczach widzów w galerii muzealnej. Będzie ona również transmitowana przez internet - poinformowało we środę Rijksmuseum w Amsterdamie. Prace rozpoczną się w lipcu przyszłego roku.

Zanim to nastąpi, "Straż nocna" - zbiorowy portret z 1642 roku przedstawiający oddział paramilitarnej formacji arkebuzerów (strzelców) złożony z zamożnych mieszczan - będzie centralnym punktem wystawy całej kolekcji obrazów holenderskiego mistrza z okazji 350. rocznicy jego śmierci. Wystawa obejmująca ponad 400 dzieł zostanie otwarta 15 lutego.

Caravaggio i Rembrandt ze strychu, Tamayo ze śmietnika i Kossak z bazaru Ukryte i... "Straż nocna" w rzeczywistości ukazuje kompanię Fransa Banninga Cocqa i Willema van Ruytenburgha i taki jest jej właściwy tytuł nadany przez malarza. Obraz powstał na zamówienie amsterdamskich arkebuzerów z kompanii burmistrza Cocqa, ukazanego w centrum obrazu w czarnym stroju z białą kryzą. Takie oddziały jak jego kompania strzegły porządku w mieście.

Na czas konserwacji obraz zostanie umieszczony w specjalnie wybudowanym szklanym boksie - powiedział dyrektor Rijksmuseum Taco Dibbits, dodając, że przy użyciu specjalnego mikroskopu i specjalistycznych technik zostanie gruntownie przebadany werniks pokrywający malowidło. To właśnie warstwa tej pociemniałej z upływem czasu żywicy sprawiła, że do obrazu już w XVIII wieku przylgnęła nazwa "nocna" i oglądający go byli przekonani, iż jest to nokturn.

Oprócz ciemnienia werniksu w malowidle doszło także do innych zmian, jak blaknięcie namalowanego w dolnym prawym rogu pieska. Blakną także późniejsze przemalówki i uzupełnienia. Jak wyjaśniał dyrektor, gruntowne badania z użyciem zdjęć o wysokiej rozdzielczości, cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (TLC) służącej do identyfikacji mieszanin związków chemicznych oraz zaawansowana analiza komputerowa pozwolą uzyskać bardzo szczegółowy wgląd w poszczególne warstwy obrazu.

Ponad sto lat temu kupili obraz. Dopiero teraz są pewni, że to autentyczny Rembrandt Eksperci wynajęci... Zapewnił, że obecne techniki konserwatorskie są tak zaawansowane, że dzięki nim malowidło zostanie zabezpieczone dla przyszłych pokoleń. - Myślę, że będzie wyglądać o wiele lepiej - powiedział. - Jeśli stanie się blisko niego, będzie o wiele bardziej szczegółowy. Naprawdę wspaniale będzie to zobaczyć, a sama konserwacja też będzie bardzo wspaniała - dodał.



"Straż nocna", nazywana też "Wymarszem strzelców", należy do arcydzieł Rembrandta pod względem kompozycyjnym i jest bardzo innowacyjna, ponieważ do portretu zbiorowego, zwykle bardzo statycznego, ukazującego portretowanych w szeregu, van Rijn wprowadził ruch i formułę narracyjną. Przy czym nie ograniczył się w wykonaniu malowidła do jednej tylko techniki - jedne fragmenty opracował bardzo szczegółowo, a inne potraktował grubymi pociągnięciami pędzla.