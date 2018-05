Weinstein oskarżony o gwałt i wykorzystywanie seksualne. Wyprowadzono go w kajdankach





Hollywoodzki producent Harvey Weinstein został oskarżony w piątek o gwałt, molestowanie seksualne i wymuszenie aktu seksualnego na dwóch kobietach - poinformowała nowojorska policja. Po kilku godzinach wyprowadzono go w kajdankach - podała agencja Reutera.

Najsłynniejszy producent filmowy w Hollywood wyrzucony z branży w ubiegłym roku po tym, jak ponad 70 kobiet oskarżyło go o różne przestępstwa seksualne, pojawił się w piątek o godz. 7. rano (13. czasu polskiego) w komisariacie na Manhattanie.

Źródło: PAP/EPA / Justin Lane Harvey Weinstein usłyszał m.in. zarzut gwałtu

Trzy zarzuty

Jak podała agencja Reutera, po usłyszeniu zarzutów 66-letni Weinstein nie przyznał się do winy.

Zarzuty gwałtu, molestowania seksualnego i wymuszenia aktu seksualnego dotyczą dwóch kobiet. Ich tożsamości nowojorska policja nie ujawniła w komunikacie, w którym poinformowała o działaniach podjętych w piątek wobec producenta.

Na Weinsteina od rana przed komisariatem czekał tłum dziennikarzy. Kiedy się pojawił, nie odpowiedział na żadne pytania.

Jak odnotowuje Reuters, miał ze sobą trzy grube książki. Agencja pisze, że jedną z nich była biografia Elii Kazana, reżysera takich hollywoodzkich klasyków jak "Na nabrzeżach" czy "Tramwaj zwany pożądaniem". Weinstein próbował się "lekko uśmiechnąć" do dziennikarzy - dodaje Reuters.



A Media crush at the NPYD 1st Precinct awaiting disgraced movie mogul Harvey Weinstein to turn himself in pic.twitter.com/AMkDyNtXIm — Steven D'Souza (@cbcsteve) May 25, 2018





Uniknie aresztu?

Weinstein i seksizm. Hollywood wiedziało od dawna? Od 12 dni... czytaj dalej » Rano amerykańskie media informowały, że producent ma oddać się w ręce śledczych, ale od razu po usłyszeniu zarzutów wpłacić kaucję.

Przed godz. 15. czasu polskiego nie było jeszcze wiadomo, czy do tego dojdzie.

Agencja Reutera napisała, że po około dwóch godzinach Weinstein został wyprowadzony z komisariatu w eskorcie policji. Miał na sobie kajdanki. Po chwili przewieziono go do sądu.

W sprawie zarzutów komentarza w czwartek odmówiła rzeczniczka Weinsteina Juda Engelmayer oraz jego prawnik Benjamin Brafman.

Według gazety "New York Times" część zarzutów oparto na zeznaniach Luci Evans, która oskarżyła Weinsteina o zmuszenie do seksu oralnego. Miało do tego dojść w 2004 roku podczas castingu w biurze firmy Miramax - założonej przez Weinsteina wytwórni filmowej.

Wobec Weinsteina prowadzone są jeszcze policyjne śledztwa w Los Angeles i w Londynie.

Skandal i globalny ruch

Oskarżenia o molestowanie. Jeden z najpotężniejszych ludzi Hollywood wyrzucony "Niewłaściwe... czytaj dalej » W październiku 2017 roku "New York Times" poinformował, że Weinstein w ciągu ostatnich lat molestował seksualnie aktorki, asystentki i inne pracownice swojej firmy. Jedną z jego ofiar miała być znana aktorka Ashley Judd (w kwietniu przeciwko Weinsteinowi złożyła pozew cywilny). Według gazety co najmniej ośmiu kobietom producent zapłacił za milczenie.

W ostatnich miesiącach blisko 100 kobiet złożyło pozwy sądowe przeciwko Weinsteinowi, który został zwolniony z własnej wytwórni filmowej The Weinstein Company w październiku 2017 roku.

Przeprosił, nie przyznał się

Oskarżony 65-letni producent wydał oświadczenie, w którym przeprosił za błędy. Nie przyznał się jednak do winy i utrzymuje, że wszystko odbywało się za zgodą obydwu stron.

Po ujawnieniu skandalu z Weinsteinem rozpoczął się ruch "MeToo" (po angielsku "Ja też"), w ramach którego kobiety na całym świecie ujawniały przypadki molestowania seksualnego i niewłaściwego zachowania ze strony mężczyzn. W internecie na portalach społecznościowych informacje o tego rodzaju sytuacjach oznaczano hashtagiem #MeToo.