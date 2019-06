Nie żyje Gloria Vanderbilt. "Kochała życie i żyła na własnych zasadach"

Światowej sławy nowojorska projektantka mody, artystka i członkini śmietanki towarzyskiej Gloria Vanderbilt zmarła w poniedziałek, przeżywszy 95 lat - poinformował jej syn, dziennikarz telewizji CNN Anderson Cooper. Ikoną mody stała się dzięki sławnej kolekcji obcisłych dżinsów, które sprzedały się w milionach par.

Gloria Vanderbilt zmarła w poniedziałek we własnym domu.

Zmarł gigant włoskiego kina. Nie żyje Franco Zeffirelli W wieku 96 lat... czytaj dalej » "Była malarką, pisarką i projektantką, ale także wspaniałą matką, żoną i przyjaciółką" - napisał jej syn we wspomnieniu opublikowanym przez CNN. Nazwał ją "wyjątkową kobietą, która kochała życie i żyła na własnych zasadach".

"Miała 95 lat, jednak zapytaj kogokolwiek z jej bliskiego otoczenia i każdy powie, że była najmłodszą osobą, jaką znali" - dodał.

Z rodu Vanderbiltów

Urodzona w 1924 roku w Nowym Jorku Gloria była praprawnuczką Corneliusa Vanderbilta, XIX-wiecznego potentata przemysłu transportu kolejowego i morskiego, który dorobił się jednej z największych fortun tamtych czasów.

Dorastała we Francji, dokąd przeprowadziła się po śmierci męża jej matka, Gloria Morgan Vanderbilt. Reginald Vanderbilt zmarł, gdy córka miała zaledwie 18 miesięcy, zostawiając jej fundusz powierniczy, szacowany wówczas na 2,5 miliona dolarów (równowartość dzisiejszych 33 milionów dolarów).

Uważana za kobietę rozrzutną i "niezdarną" matkę, Gloria seniorka stoczyła batalię sądową o opiekę nad córką z ciotką dziewczynki, siostrą jej zmarłego ojca, Gertrude Vanderbilt Whitney, która ostatecznie sprawę wygrała. Na podstawie przebiegu procesu w 1982 roku nakręcono serial "Little Gloria... Happy at Last" ["Mała Gloria... Wreszcie szczęśliwa"].

Ikona mody, wielokrotnie zamężna

Nie żyje Doris Day. Legendarna aktorka i piosenkarka miała 97 lat Nie żyje... czytaj dalej » Gloria Vanderbilt zasłynęła przede wszystkim jako projektantka ubrań. Ikoną mody stała się w latach 70. XX wieku, dzięki słynnym, obcisłym niebieskim dżinsom, których sprzedała miliony par. Jak podkreśla agencja Reutera, były one wówczas obowiązkowym wyposażeniem szafy każdej stylowej kobiety.



Miała czterech mężów i czworo dzieci. Po raz pierwszy żoną została w wieku 17 lat. Poślubiła wtedy hollywoodzkiego agenta Pata DiCicco, z którym rozwiodła się, gdy skończyła 21 lat i przejęła odziedziczony po ojcu fundusz powierniczy.

Kilka tygodni po rozwodzie poślubiła 63-letniego dyrygenta, Leopolda Stokowskiego. Trzecim jej mężem był reżyser Sidney Lumet, a ostatnim - pisarz Wyatt Emory Cooper.

Vanderbilt spotykała się również z aktorem Marlonem Brando i piosenkarzem Frankiem Sinatrą.