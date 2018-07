George Clooney miał wypadek na skuterze





Jadący na skuterze George Clooney miał kolizję z samochodem osobowym w pobliżu plaży Costa Corallina na Sardynii - podaje lokalna gazeta "La Nuova Sardegna". Aktor trafił do szpitala, jego obrażenia nie są poważne.

Lokalne włoskie media podają, że aktor przebywa obecnie na Sardynii, bo pracuje na planie miniserialu opartego na "Paragrafie 22". Do wypadku doszło w momencie, kiedy aktor jechał wzdłuż wybrzeża Costa Corallina. Wyjeżdżający zza zakrętu samochód zderzył się z jego skuterem.



George Clooney all'ospedale: con la sua moto è finito contro un'auto che stava svoltando https://t.co/yG2jA4OomJpic.twitter.com/MqZDD7oKpU — La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) 10 lipca 2018

Clooney został przewieziony do szpitala Jana Pawła II w Olbii z podejrzeniem obrażenia biodra. Według reportera NBC News, aktor nie odniósł poważnych obrażeń - został już z niego wypisany z lekką kontuzją kolana.



Sardinia hospital "John Paul II" in #olbia tells @NBCNews#georgeclooney has already been discharged following collision between the scooter he was traveling on and a car. #clooney is in Sardinia to direct a TV series called "Catch 22" — ClaudioLavanga (@Lavanga) 10 lipca 2018

Clooney wraz z żoną Amal przylecieli na Sardynię ze swoją roczną córką Ellą i synem Alexandrem kilka dni po wizycie w Wielkiej Brytanii, gdzie 19 maja uczestniczyli w ślubie księcia i księżnej Sussex. Rodzina posiada we Włoszech rezydencję nad jeziorem Como.

57-letni aktor nie tylko występuje, ale i produkuje i reżyseruje sześcioodcinkowy "Paragraf 22".