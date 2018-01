Widziałem wcześniejsze filmy Joe Wrighta. Pomyślałem sobie, że jeśli on we mnie wierzy, to powinienem się zgodzić i też mieć nieco wiary w samego siebie - powiedział w rozmowie z Anną Wendzikowską z "Dzień Dobry TVN" Gary Oldman, który wcielił się rolę Winstona Churchilla w filmie "Czas Mroku". Za tę kreację zgarnął już Złotego Globa, teraz ma szansę na Oscara. - To najwybitniejszy aktor swojego pokolenia. Nie da się sfabrykować talentu, nie da się udawać geniusza - ocenił Oldmana reżyser filmu Joe Wright.