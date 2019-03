Kolejne Fryderyki trafiają w ręce artystów. Relacja z ceremonii

Akademia Fonograficzna rozdaje najważniejsze polskie nagrody muzyczne - Fryderyki. Gala odbędzie się po raz 25., ale po raz pierwszy w Katowicach, i po raz pierwszy w nowej formule. Transmisja z ceremonii od 20.00 na antenie TVN.

Fryderyki to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne – muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.

Kiedy powstawała w 1999 roku, Akademia liczyła ok. 300 członków. Dziś zasiada w niej ponad 1300 osób. Do Akademii zapraszani są bowiem wszyscy wykonawcy nominowani w kolejnych edycjach nagród. To właśnie członkowie Akademii w tajnym, dwuetapowym głosowaniu przyznają nagrody Fryderyki.

Nowe miejsce, nowa formuła

25. edycja nagrody jest świetną okazją do odświeżenia dotychczasowej formuły wydarzenia. Symbolem zmian jest organizacja gali wręczenia statuetek w nowej lokalizacji oraz w nowym kształcie. Impreza po raz pierwszy zagości w Katowicach, które od lat stawiają na rozwój kultury muzycznej i są jedynym polskim miastem z tytułem Miasto Muzyki UNESCO.

W tegorocznej edycji Akademia wprowadziła także zmiany w samym konkursie. Albumy muzyki rozrywkowej nominowane zostały aż w 14 kategoriach gatunkowych. Wiele niszowych segmentów rynku muzycznego i stylów muzycznych, takich jak piosenka poetycka czy muzyka dziecięca, zyskało w tym roku możliwość walki o statuetkę w obrębie swojej kategorii.

Pojawia się również zupełnie nowa, cross-formatowa kategoria: Nowe wykonanie. Obejmuje ona m.in. utwory nagrane wcześniej przez innych wykonawców, tzw. covery, a także nagrania koncertowe. Zgłoszono do niej 80 albumów i utworów.

Powraca także, po kilku latach nieobecności, kategoria Najlepsza oprawa graficzna, w której nagradzane będą najlepsze okładki płytowe i graficy, którzy je zaprojektowali. Akademia postanowiła wyróżniać także najlepsze płyty zagraniczne.