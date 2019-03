Złote Fryderyki dla Kaspszyka i Warskiej

Jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów Jacek Kaspszyk oraz wybitna pieśniarka i poetka, dama polskiego jazzu Wanda Warska zostali we wtorek wyróżnieni Złotymi Fryderykami. Nagrody przyznano artystom podczas gali muzyki poważnej tej najważniejszej polskiej nagrody muzycznej.

W 25-lecie Fryderyków wręczono je po raz pierwszy w Katowicach, a samo wydarzenie miało inną formułę - po raz pierwszy otwartą na publiczność.

W sobotę wręczono Fryderyki podczas gali muzyki rozrywkowej i jazzu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, we wtorek - podczas gali muzyki poważnej w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach.

Koncert po gali Fryderyków. "Niesamowity przewrót w polskiej branży muzycznej" Rozdanie nagród... czytaj dalej » - Dziękuję serdecznie Akademii za to wspaniałe wyróżnienie. "Za całokształt" brzmi bardzo groźnie. Cieszę się, że to wyróżnienie otrzymuję w Katowicach w siedzibie NOSPR, z orkiestrą, z którą wszystko się łączy: moje początki, cała przygoda fonograficzna. Nie w tej wspaniałej sali, ale z tą wspaniałą orkiestrą miałem tu możliwość i szansę nagrania pierwszych trzech płyt, za co serdecznie dziękuję orkiestrze - powiedział Kaspszyk, nagrodzony przez publiczność owacją na stojąco.

W imieniu Wandy Warskiej nagrodę odebrała jej córka Gabriela Kurylewicz. - Chciałam podziękować w imieniu mamy. Jest bardzo chora, ale przytomna. Prosiła, by przekazać jedną myśl: byśmy przed terrorem komercji bronili się poezją - powiedziała.

Galę uświetnił występ pianisty Szymona Nehringa - zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie w 2017 roku.

Artysta po raz pierwszy w Polsce zaprezentował w Polsce swoją interpretację I Koncertu fortepianowego b-moll Piotra Czajkowskiego, wcześniej wykonywał ten utwór tylko w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Alexandra Humali.