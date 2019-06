Rihanna najbogatszą kobietą w branży muzycznej





Foto: Andrew Cowie / PAP/EPA | Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved], Reuters Rihanna wyprzedziła między innymi Madonnę

Barbadoska gwiazda - Rihanna - jest obecnie najbogatszą kobietą w branży muzycznej na świecie - podał magazyn "Forbes". Jej majątek szacowany jest na 600 milionów dolarów.

31-letnia Robyn Rihanna Fenty wyprzedza Madonnę (ok. 570 mln dolarów), Celine Dion (ok. 450 mln dolarów), Beyonce i Barbrę Streisand (ok. 400 mln dolarów) oraz Taylor Swift (ok. 360 mln dolarów).

Rodzinna kłótnia o nazwisko. Rihanna pozwała ojca Barbadoska... czytaj dalej » Chociaż światową rozpoznawalność piosenkarce zapewniły takie hity, jak "Umbrella", "Don’t Stop The Music", "Only Girl (In The World)", "We Found Love" (razem z Calvinem Harrisem) czy "Diamond", to muzyka nie jest największym źródłem jej bogactwa.

Finansowy sukces zawdzięcza przede wszystkim współpracy z francuskim koncernem LVMH, właścicielem marek luksusowych (w tym Christian Dior, Givenchy i Louis Vuitton).

Kosmetyki warte miliony

We współpracy z LVMH w 2017 roku założyła autorską markę kosmetyczną Fenty Beauty, która obecnie jest warta ponad 3 mld dolarów.

W maju bieżącego roku artystka wystartowała z nową luksusową marką Fenty, która jest pierwszym domem mody założonym w ramach grupy LVMH przez czarnoskóra kobietę. Jest również pierwszym nowym domem mody w portfolio francuskiego koncernu od 30 lat.

Swoją przygodę ze światem mody Rihanna rozpoczęła od współpracy z River Island, projektując jedną z kolekcji. Następnie, w 2014 roku, pełniła funkcję dyrektor kreatywnej marki Puma.

- Pieniądze znaczą dla mnie tyle, że mogę zadbać o rodzinę. Mogę prowadzić interesy tak, jak chcę. Mogę tworzyć miejsca pracy dla innych. Moje pieniądze nie są dla mnie. Zawsze myślę, jak mogę pomóc innym, a w przyszłości dzieciom, jeśli będę je mieć - powiedziała w maju Rihanna w rozmowie z "New York Times".

Od 2012 roku artystka bardzo aktywnie zaangażowana jest w działalność charytatywną.

Źródło: PAP/EPA / CHEMA MOYA Rihanna najbogatszą kobietą w branży muzycznej