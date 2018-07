Finał na koncercie Beyonce i Jaya-Z w Paryżu. Gwiazdy w koszulkach z dwiema gwiazdkami

W niedzielę przed koncertem Beyonce i Jaya-Z na Stade de France w Paryżu odbyła się transmisja finału mundialu. Po zdobyciu mistrzostwa świata przez Francuzów muzycy wyszli na scenę w koszulkach francuskiej reprezentacji.

15 lipca reprezentacja Francji zagrała w finale mundialu w Rosji. Na ten sam dzień przypadł koncert Beyonce i Jaya-Z na Stade de France w Paryżu.

Fani artystów narzekali, że nie będą mogli obejrzeć meczu. Gwiazdy znalazły rozwiązanie i postanowiły wyemitować finałowe spotkanie przed koncertem.

Po tym, jak reprezentacja Francji pokonała Chorwację wynikiem 4:2 i sięgnęła po Puchar Świata, Beyonce i Jay-Z rozpoczęli widowisko, wychodząc na scenę w koszulkach francuskiej drużyny.

Dwie gwiazdy

Jay-Z zwrócił uwagę na znajdujące się na nich dwie gwiazdki, które od teraz będą widnieć na strojach piłkarzy z Francji. Symbolizują one dwa tytuły mistrza świata.



Casal que tem número favorito até em final de copa né? A França fez 4 gols hoje e esse é o número favorito do casal Carter que está fazendo show neste exato momento no Stade de France #OTRIIpic.twitter.com/udkOh2xp1k — Família Carter (@oficialjayzbkII) 15 lipca 2018

Reakcje kibiców

Francuscy fani Beyonce i jej męża bardzo uważnie śledzili mecz. Kiedy Francja została nowym mistrzem świata, na Stade de France wybuchła euforia.

Wielbiciele amerykańskich gwiazd zareagowali również bardzo pozytywnie na pomysł otwarcia koncertu w koszulkach reprezentacji.

Who run the world? FRANCE.@Beyonce showed the #WorldCupFinal on the big screen at her Paris show tonight! pic.twitter.com/krct8KbQGJ — NBC Sports (@NBCSports) 15 lipca 2018