"Nie nadaje się, by pokazać go publicznie". Film z Jennifer Lopez zakazany w Malezji

Film "Ślicznotki" z piosenkarką Jennifer Lopez w roli głównej został zakazany w Malezji z powodu pojawiających się w nim "obscenicznych treści". Zdaniem malezyjskich władz sceny ukazujące nagie piersi, tańce erotyczne czy przyjmowanie narkotyków, "nie nadają się, by pokazać je publicznie".

Jennifer Lopez kończy 50 lat Jennifer Lopez,... czytaj dalej » Film "Ślicznotki" (ang. "Hustlers") opowiada historię striptizerek, które tracą pieniądze wskutek krachu na rynku finansowym. Aby je odzyskać, organizują mechanizm wyłudzeń, którego ofiarą padają biznesmeni z Wall Street. Fabuła oparta jest na prawdziwej historii, którą w 2015 roku opisywał amerykański dziennik "New York Times".

W głównych rolach poza Jennifer Lopez występują Constance Wu, Julia Stiles oraz piosenkarki Lizzo i Cardi B.

"Nie nadaje się, by pokazać go publicznie"

"Ślicznotki" będą miały swoją polską premierę 11 października, oficjalnie do zachodnich kin trafił 13 września. Nie wszędzie jednak na świecie będzie można go obejrzeć. Rada, która zajmuje się w Malezji ocenianiem i dopuszczaniem filmów do dystrybucji, stwierdziła, że pojawiające się w "Ślicznotkach" sceny ukazujące nagie piersi, tańce erotyczne czy przyjmowanie narkotyków "nie nadają się, by pokazać je publicznie".

Informację o zakazie wprowadzonym przez malezyjskie władze potwierdził dystrybutor filmu - Square Box Pictures.