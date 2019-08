"Przyjmujemy przeprosiny przewodniczącej jury. Film Polańskiego pozostaje w konkursie"

Film Romana Polańskiego "Oficer i szpieg" ("J'accuse") nie zostanie wycofany z festiwalu filmowego w Wenecji - ogłosili w czwartek producenci. Rozważali taką możliwość w związku z krytycznymi pod adresem reżysera wypowiedziami przewodniczącej jury Lucrecii Martel. W obronie Polańskiego stanął dyrektor imprezy Alberto Barbera.

Film Romana Polańskiego ""Oficer i szpieg" ("J'accuse") ze zdjęciami Pawła Edelmana został uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku na weneckim Lido. Jest to dramat historyczny przedstawiający historię francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa, który został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i skazany na dożywotnie więzienie.

Romana Polańskiego, w związku z ciążącym na nim w Stanach Zjednoczonych wyrokiem za gwałt na nieletniej i groźbą ekstradycji, nie będzie na festiwalu. Połączy się z uczestnikami uroczystej projekcji w piątek przez komunikator wideo.

Lucrecia Martel: nie oddzielam dzieła od jego autora

Polemikę wokół reżysera wywołała na konferencji prasowej przed inauguracją festiwalu przewodnicząca głównego jury festiwalu, argentyńska reżyserka Lucrecia Martel. Zapowiedziała ona, że nie będzie na galowym pokazie filmu Polańskiego. - Bym nie musiała wstać i klaskać - wyjaśniła. Uznano to początkowo za krytykę dopuszczenia filmu do konkursu.

Kilka godzin później Martel oświadczyła, że w niektórych medialnych relacjach jej słowa zostały "źle zrozumiane".



"Ponieważ nie oddzielam dzieła od jego autora i odnalazłam wiele człowieczeństwa w poprzednich filmach Polańskiego, w żadnym razie nie jestem przeciwna obecności jego filmu w konkursie" - wyjaśniła Argentynka w wydanej nocie.

"Nie mam żadnych uprzedzeń wobec filmu i obejrzę go w taki sam sposób, jak inne konkursowe filmy. Gdybym miała uprzedzenia, zrezygnowałabym z funkcji przewodniczącej jury" - dodała.



Polańskiego bronił dyrektor festiwalu Alberto Barbera, mówiąc, że jest on jednym z największych mistrzów kina europejskiego.

"Przyjmujemy przeprosiny"

W związku z kontrowersjami producenci rozważali - jak donosiły media - wycofanie filmu z weneckiego festiwalu.



W czwartek francuscy i włoscy producenci ogłosili: "W imieniu całej ekipy producenckiej przyjmujemy przeprosiny przewodniczącej jury Lucrecii Martel. W przekonaniu, że utrzyma się spokój w ocenie filmu 'Oficer i szpieg' Romana Polańskiego, pozostaje on w konkursie 76. festiwalu w Wenecji".

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa do 7 września.

Lista filmów Konkursu Głównego 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji

"La verite" Hirokazu Koreeda

"The Perfect Candidate" Haifaa Al-Mansour

"About Endlessness" Roy Andersson

"Wasp Network" Olivier Assayas

"Marriage Story" Noah Baumbach

"Guest of Honour" Atom Egoyan

"Ad Astra" James Gray

"A Herdade" Tiago Guedes

"Gloria Mundi" Robert Guediguian

"Waiting for the Barbarians" Ciro Guerra

"Ema" Pablo Larrain

"Saturday Fiction" Lou Ye

"Martin Eden" Pietro Marcello

"La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta" Franco Maresco

"The Painted Bird" Vaclav Marhoul

"Il Sindaco del Rione Sanita" Mario Martone

"Babyteeth" Shannon Murphy

"Joker" Todd Phillips

"Oficer i szpieg" Roman Polański

"The Laundromat" Steven Soderbergh

"No. 7 Cherry Lane" Yonfan