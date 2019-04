Paweł Pawlikowski w jury festiwalu filmowego w Cannes





Reżyser Paweł Pawlikowski znalazł się w jury tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes - poinformowali w mediach społecznościowych organizatorzy 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Impreza filmowa odbędzie się w dniach od 14 do 25 maja.

Tegoroczny festiwal filmowy w Cannes zainauguruje światowa premiera filmu Jima Jarmuscha "The Dead Don't Die" ("Martwi nie umierają"), który weźmie udział w konkursie głównym.

Skład jury

Przewodniczącym jury w tym roku będzie meksykański reżyser i scenarzysta Alejandro Gonzalez Inarritu. Jak podano na koncie twitterowym festiwalu, oprócz polskiego reżysera w jury znalazły się również aktorki Elle Fanning i Maimouna N'Diaye; reżyserki i scenarzystki Kelly Reichardt i Alice Rohrwacher; twórca komiksów Enki Bilal oraz reżyserzy i scenarzyści Robin Campillo i Jorgos Lantimos.



Najbardziej znanymi obrazami Pawła Pawlikowskiego są "Ida" nagrodzona Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny oraz "Zimna wojna", za której reżyserię otrzymał w ubiegłym roku w Cannes Złotą Palmę.