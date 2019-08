Polskie filmy nominowane do Europejskich Nagród Filmowych

Trzy filmy polskich twórców - "Obywatel Jones" Agnieszki Holland, "Wilkołak" Adriana Panka i "Kler" Wojciecha Smarzowskiego - uzyskały nominacje do 32. Europejskiej Nagrody Filmowej. Wśród 46 tytułów, które znalazły się na liście ogłoszonej przez Europejską Akademię Filmową, jest też koprodukcja amerykańsko-brytyjsko-polsko-niemiecko-francuska "High Life" w reżyserii Claire Denis.

Wśród 46 dzieł nominowanych przez Europejską Akademię Filmową są tak już utytułowane i głośne produkcje, jak "Faworyta" Jorgosa Lantimosa (Oscar dla Olivii Colman za najlepszą rolę kobiecą), "Ból i blask" Pedro Almodovara (Złota Palma dla Antonia Banderasa za rolę męską) czy "Sorry We Missed You" Kena Loacha.

32. ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych odbędzie się w Berlinie 7 grudnia.

Źródło: FPFF w Gdyni / R.Pałka Kadr z filmu Agnieszko Holland "Obywatel Jones"

Nagradzane filmy i premiera

Dwie z polskich produkcji nominowanych do EFA zostały już docenione na najważniejszych krajowych festiwalach. "Wilkołak" Panka został uhonorowany Złotymi Lwami za najlepszą reżyserię na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Gdyni oraz za najlepszą muzykę dla Antoniego Komasy-Łazarkiewicza. Ponadto na OFF Camera zdobył Nagrodę Specjalną młodzieżowego jury.

"Kler" Wojciech Smarzowskiego to najbardziej kasowa produkcja w polskim kinie po 1989 roku, która przyciągnęła do kin ponad pięć milionów widzów. Film oprócz Nagrody Specjalnej Jury w Gdyni dla Smarzowskiego oraz za najlepszą scenografię dla Jagny Janickiej, zdobył też Nagrody Publiczności i Dziennikarzy. Ponadto otrzymał trzy Polskie Orły: za najlepszą główną rolę męską dla Jacka Braciaka, najlepszą drugoplanową rolę męską dla Janusza Gajosa i za najlepszą muzykę dla Mikołaja Trzaski.

Film najbardziej utytułowanej polskiej reżyserki Agnieszki Holland "Obywatel Jones" będzie miał oficjalną premierę w kraju dopiero na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, choć pokazywany był już na Nowych Horyzontach. Ma też za sobą premierę europejską, gdyż startował w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Źródło: Kino Świat / Bartek Mrozowski Janusz Gajos w filmie "Kler"

Kino różnorodne

Nominowane do EFA produkcje polskie to obrazy różniące się gatunkowo, także ich akcja rozgrywa się w różnych epokach.

Jedynym filmem współczesnym jest "Kler". Smarzowski sięgnął do uważanej dotąd za temat tabu kwestii patologii w polskim Kościele. Tę odważną, mocną jak na nasze warunki opowieść o trzech księżach - przyjaciołach, których łączy tajemnica sprzed lat, zna większość polskich widzów. Smarzowski, specjalista od kontrowersyjnego kina, pokazuje zakłamanie i obłudę duchownych, którzy głosząc wzniosłe ideały, w rzeczywistości sprzeniewierzają się wszystkim zasadom dekalogu. Pazerność na pieniądze, dążenie po trupach do kariery, wreszcie pedofilia to grzechy główne bohaterów, głoszących z ambony życie w ubóstwie i czystości.

Obraz Agnieszki Holland "Obywatel Jones" to oparta na faktach opowieść o młodym walijskim dziennikarzu, który w latach 30. jako jeden z pierwszych opisał Wielki Głód na Ukrainie. W swoich artykułach opierał się na wiedzy, którą zgromadził podczas kilkutygodniowej, samotnej wędrówki po południowej Ukrainie. Pisał, że ludzie puchną z głodu i witają go słowami "czekamy na śmierć". Za ujawnienie prawdy zapłacił najwyższą cenę - w 1935 r. został uprowadzony i zamordowany.

Źródło: mat.prasowe Kadr z filmu Adriana Panka "Wikołak"

"Wikołak" Adriana Panka rozgrywa się latem 1945 roku. Dla ośmiorga dzieci, wyzwolonych z obozu Gross-Rosen, zostaje utworzony prowizoryczny sierociniec w opuszczonym pałacu wśród lasów. Ich opiekunką staje się młoda dziewczyna, była więźniarka. Po obozowym koszmarze bohaterowie powoli odzyskują resztki straconego dzieciństwa, jednak piekło powraca. W okolicznych lasach krążą obozowe wilczury. Wypuszczone przez esesmanów przed wyzwoleniem Gross-Rosen, wygłodzone i zdziczałe, osaczają pałac w poszukiwaniu pożywienia. W przerażonych dzieciach uruchamia się obozowy instynkt przetrwania, wkrótce dochodzi do dramatycznych wydarzeń.

"High Life" w reżyserii Francuzki Claire Denis, międzynarodowa koprodukcja zrealizowana przy polskim współudziale, to przygodowy obraz science-fiction z gwiazdorską obsadą. W głównych rolach pojawiają się m.in. Robert Pattinson, Juliette Binoche i Agata Buzek. Film opowiada historię ojca i córki walczących o przetrwanie w kosmosie.

Europejskie Nagrody Filmowe

Europejskie Nagrody Filmowe to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane europejskim filmom, uważane za odpowiednik amerykańskich Oscarów na Starym Kontynencie. Ich pierwszym laureatem był Krzysztof Kieślowski za "Krótki film o zabijaniu".