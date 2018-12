"Zimna wojna" najlepszym filmem europejskim . Relacja na żywo

Honorowe nagrody w tym roku otrzymają: brytyjski aktor, reżyser i producent filmowy Ralph Fiennes, znany między innymi z dramatu "Angielski pacjent" oraz hiszpańska aktorka Carmen Maura, jedna z gwiazd filmów Almodovara.

The #efa2018 red carpet ends with EFA Lifetime Achievement Award winner, the one and only Carmen Maura. Watch the ceremony live on https://t.co/Cubz2f9UZO. pic.twitter.com/5gZHu2deKE

— European Film Awards (@EuroFilmAwards) 15 grudnia 2018