Nie żyje pierwsza "dziewczyna Bonda"

Eunice Gayson, aktorka, która jako pierwsza wcieliła się w "dziewczynę Bonda" zmarła w wieku 90 lat. Wystąpiła w dwóch filmach cyklu.

Brytyjska aktorka Eunice Gayson zmarła w piątek. Rolę Sylvii Trench, dziewczyny Jamesa Bonda, zagrała u boku Seana Connery'ego dwukrotnie, w filmach: "Doktor No" w 1962 roku i "Pozdrowienia z Rosji" rok później.

Warto odnotować, że to w jej obecności agent 007 po raz pierwszy przedstawia się w charakterystyczny sposób, jaki znamy z kolejnych filmów serii. Gdy w "Doktorze No" spotykają się przy stole do bakarata, Bond zagaja: "Jestem pełen podziwu dla pani odwagi, panno...?".

Na to pada odpowiedź: "Trench. Sylvia Trench. Ja podziwiam pańskie szczęście, panie...?"

"Bond. James Bond".

Grała w serialach

Była jedyną dziewczyną Bonda, która wystąpiła w dwóch filmach. Później grała głównie w serialach telewizyjnych, w tym w "Świętym" oraz "Avengersach".

Informacja o śmierci aktorki została zamieszczona w sobotę na jej oficjalnym koncie na Twitterze.



We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9 czerwca 2018