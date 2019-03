Edyta Górniak zrezygnowała z udziału w "Agent - Gwiazdy". Wyjaśnia dlaczego





Edyta Górniak zaskoczyła widzów drugiego odcinka "Agent - Gwiazdy ". Piosenkarka poinformowała, że rezygnuje z udziału w programie. - Zmierzyłam się ze sobą. Nie potrzebuję sobie nic więcej udowadniać - powiedziała gwiazda, tłumacząc swoją decyzję.

W drugim odcinku czwartej edycji programu "Agent - Gwiazdy” wiele się wydarzyło. Na uczestników czekały trzy zadania. Jedno z nich, przepłynięcie morzem prawie 100 metrów w kierunku wyspy, by zdobyć rekwizyty do rozwiązania zagadki, potoczyło się dramatycznie. Krystyna Czubówna tak opadła z sił podczas wyzwania, że lektorkę trzeba było przewieźć do szpitala. Jej dalszy udział w programie okazał się niemożliwy.

Edyta Górniak rezygnuje z programu

"Chyłka", "Agent" i powrót "Odwróconych". Poznaj wiosenną ramówkę Grupa TVN... czytaj dalej » Drugim niespodziewanym wydarzeniem była rezygnacja Edyty Górniak z uczestnictwa w programie. W czasie finałowych eliminacji, gdy prowadząca Kinga Rusin miała ogłosić, kto odpadnie w drugim odcinku, piosenkarka zabrała głos.

- Czy ja mogę przerwać? - zapytała Edyta Górniak. - Chciałabym cię prosić, żebyś zgodziła się wymienić mnie na osobę, która miała dziś odpaść - zwróciła się do prowadzącej.

Zapytana dlaczego, odpowiedziała: - Każdy z nas miał inny cel, przychodząc tutaj, ale to, co zrobiłam przy naszym pierwszym zadaniu (w pierwszym odcinku: skok w przepaść na linie - red.)… Zmierzyłam się ze sobą. Nie potrzebuję sobie nic więcej udowadniać. Nie potrzebuję wygrać tego programu - wyznała.

- To nie jest poddanie się. Po prostu nic nie jest w stanie pokonać tego, co przeżyłam, skacząc w przepaść. Mam nadzieję, że was nie zawiodłam - zakończyła Górniak ze łzami w oczach.



Wyświetl ten post na Instagramie. Szok! Tego nikt się nie spodziewał!!! Co sądzicie o decyzji Edyty? Jej komentarz u nas na stronie www.agent.tvn.pl Post udostępniony przez Agent - Gwiazdy TVN (@agentgwiazdytvn) Mar 6, 2019 o 1:28 PST





"Trudna decyzja"

Artystka skomentowała w rozmowie z TVN swoje odejście.

- To była bardzo trudna decyzja, dlatego że ja się zdążyłam do całej ekipy przywiązać - przyznała Górniak. - Nie tylko do uczestników, ale i całej produkcji.



- Zdobyłam to, po co przyszłam do programu i wyjechałam szczęśliwa - podsumowała swój udział w programie gwiazda.



Wyświetl ten post na Instagramie. Jestem bardzo szczęśliwa, że Producenci programu nie poddali się i skutecznie namówili mnie do udziału w tym szalonym programie. To było dla mnie doświadczenie absolutnie niezwykłe. Poznałam wspaniałe, inspirujące osobowości i poznałam także lepiej własne granice.. Pokonałam największą. Zostając dłużej w programie musiałabym zacząć grać i oszukiwać Współzawodników, których tak polubiłam a tego nie przewidziałam...Z zapartym tchem będę oglądała dalsze zmagania moich kolegów. Dziękuję z całego Serca za wspaniałą atmosferę podczas realizacji programu. @agentgwiazdytvn @jakevisiontvproduction @tvn.pl #edytagorniak Post udostępniony przez EDYTA GÓRNIAK (@edytagorniak) Mar 6, 2019 o 2:35 PST



Wyświetl ten post na Instagramie. Jak myślicie, czy Agent siedzi koło mnie, czy za mną....? @violkakolakowska @mariolagolota #edytagorniak @agentgwiazdytvn DZIŚ 21.30 Post udostępniony przez EDYTA GÓRNIAK (@edytagorniak) Mar 6, 2019 o 9:44 PST





Edyta Górniak przyznała, że decyzję o udziale w "Agencie - Gwiazdy” ukrywała przed synem.



- Nie powiedziałam, że dostałam taki kontrakt, bo mieliśmy klauzulę poufności i bałam się, że on się w szkole po prostu wygada przed kolegami.



Dodała też, że z powodu przecieku w mediach społecznościowych, jej syn dowiedział się jednak o udziale mamy w programie. - Napisał SMS-a: "Mama, czy to prawda, że ty będziesz w programie 'Agent'? Odpowiedziałam: tak, przepraszam cię kochanie, nie mogłam ci powiedzieć".

"Agent - Gwiazdy" w TVN

Na antenie TVN można od 27 lutego oglądać czwartą edycję programu "Agent - Gwiazdy”. Wystartowali w niej: Krystyna Czubówna, Edyta Górniak, Viola Kołakowska, Angelika Mucha, Agata Nizińska, Maria Sadowska, Katarzyna Wołejnio, Aleksander Doba, Rafał Jonkisz, Damian Kordas, Michał Koterski, Wiktor Mrozik oraz małżeństwo Gołotów, Mariola i Andrzej.

Program nadawany jest w każdą środę o 21.30.