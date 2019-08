"Wszystkie te emocje, które miałam 29 lat temu nadal są"

Mlynkova znów wystąpi z Brathankami na Top of the Top Sopot...

Foto: tvn24 Video: Fakty po południu

Mlynkova znów wystąpi z Brathankami na Top of the Top Sopot...

We wtorek 13 sierpnia rusza Top of the Top Sopot Festival. To największe wydarzenie muzyczne tego lata, a na scenie zobaczymy ponad 60 artystów, w tym 14 z zagranicy. Na festiwalu wystąpi między innymi Halina Mlynkova, która była gościem niedzielnego wydania "Faktów po Południu" TVN24. - Kiedy przychodzi moment 20-lecia, to absolutnie trzeba się spotkać, trzeba powiedzieć "tak" - powiedziała piosenkarka, która na sopockiej scenie wystąpi 15 sierpnia podczas koncertu "Przeboje Wolnej Polski". Zabrzmią wtedy muzyczne opowieści o czasie przemian i wolności. - Zaśpiewam "Czerwone Korale" - zapewniła.

»